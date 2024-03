BBB 24: Davi impressiona ao dizer que não conhece Fernanda Montenegro

Em conversa com Alane, Davi declarou que não conhece a atriz Fernanda Montenegro e dividiu opiniões dos internautas na web

Davi voltou repercutir nas redes sociais neste domingo, 23. Em conversa com Alane, o brother admitiu que não conhece a atriz Fernanda Montenegro. Tudo iniciou durante um papo na área externa da casa sobre oportunidades na carreira artística.

A bailarina comentou sobre os lucros em potencial que o ator tem quando trabalha em projetos como séries e novelas. O motorista de aplicativo questionou se um artista chega a receber R$ 1 milhão por atuar em uma novela. "Acho que sim", respondeu Alane. "Os grandes... Tu acha que uma Fernanda Montenegro ganha quanto para fazer uma novela?", completou a modelo.

Davi logo disparou: "Quem é essa?". "É tipo a maior atriz brasileira. É uma senhora já. Ela é incrível", respondeu Alane, após rir junto com Beatriz.

Em seguida, a sister disse que o brother deve conhecer Fernanda Montenegro, apenas não reconheceu pelo nome, e Davi concordou.

Na web, os internautas deram opiniões distintas sobre a declaração do baiano. "Essas forçadas de barra dele de dizer que não conhece os maiores nomes de atores brasileiros não colam, não", afirmou um. "Não conhece a Juliette, não conhece a Deborah Secco, não conhece a Anitta, não conhece a Bruna Marquezine. Mas conhece a Amanda [vencedora do BBB 23] e tinha internet, já que era motorista de aplicativo. O golpe está aí, cai quem quer. Davi, Bia e Alane, três personagens no BBB", declarou outro.

Por outro lado, algumas pessoas defenderam Davi. "Às vezes, ele sabe quem é, mas não lembrava o nome", disse uma internauta. "Vocês esquecem que Davi só tem 21 anos, gente! Ele não é obrigado!", defendeu mais uma. "Tem obrigação de conhecer? A gente precisa entender que tem muitas realidades Brasil a fora.", opinou um terceiro.

Davi opina sobre 'Na Mira do Líder' de Giovanna

No último sábado, 23, enquanto se preparavam para a Prova do Anjo do BBB 24, Davi e Beatriz conversaram sobre as escolhas de Giovanna na dinâmica 'Na Mira do Líder', do BBB 24.

No banheiro da casa, o baiano questionou o argumento da Líder ao colocar ele e Alane na mira e afirmou que foi um "argumento besta". Ao escolher Davi como alvo, a líder justificou que ele era "o cabeça do grupo".

"Não achei nada com nada. Só tá igual papagaio, repetindo o que o outro fala e não tem base", disse Beatriz. O motorista de aplicativo ainda compartilhou que reafirmou que cada um de seus aliados tem a própria opinião no jogo durante seu tempo de Raio-X.

"É complicado. Mas tu e Alane, Davi, é sempre o mesmo argumento", completou a vendedora do Brás. "Aí depois eles vão chegar e falar: 'Ai, que Davi faz com que o jogo gire em volta deles'. Oxe, aí a gente vai entender. A gente faz o jogo virar o jogo em volta da gente, ou eles que fazem o jogo virar em volta da gente?" , ressaltou o brother.

"Onze pessoas na casa, só eu e Alane que é enxergado como alvo?", finalizou.