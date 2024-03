BBB 24: Davi opina sobre 'Na Mira do Líder' de Giovanna: "Nada com nada"

Enquanto se preparavam para a Prova do Anjo, Davi e Beatriz comentaram sobre as escolhas de Giovanna na dinâmica 'Na Mira do Líder'

Neste sábado, 23, enquanto se preparavam para a Prova do Anjo do BBB 24, Davi e Beatriz conversaram sobre as escolhas de Giovanna na dinâmica 'Na Mira do Líder', do BBB 24.

No banheiro da casa, o baiano questionou o argumento da Líder ao colocar ele e Alane na mira e afirmou que foi um "argumento besta". Ao escolher Davi como alvo, a líder justificou que ele era "o cabeça do grupo".

"Não achei nada com nada. Só tá igual papagaio, repetindo o que o outro fala e não tem base", disse Beatriz. O motorista de aplicativo ainda compartilhou que reafirmou que cada um de seus aliados tem a própria opinião no jogo durante seu tempo de Raio-X.

"É complicado. Mas tu e Alane, Davi, é sempre o mesmo argumento", completou a vendedora do Brás. "Aí depois eles vão chegar e falar: 'Ai, que Davi faz com que o jogo gire em volta deles'. Oxe, aí a gente vai entender. A gente faz o jogo virar o jogo em volta da gente, ou eles que fazem o jogo virar em volta da gente?" , ressaltou o brother.

"Onze pessoas na casa, só eu e Alane que é enxergado como alvo?", finalizou.

Davi conversa com Beatriz e questiona a justificativa da Líder Giovanna. #BBB24#RedeBBBpic.twitter.com/WGQkhLvWeL — Big Brother Brasil (@bbb) March 23, 2024

Beatriz planeja colocar a líder Giovanna no monstro

Sem conseguir conquistar a liderança da semana no BBB 24, da Globo, a sister Beatriz passou a focar exclusivamente na Prova do Anjo. Ciente de que poderá se tornar alvo da líder Giovanna novamente, a vendedora revelou que não pensará duas vezes em colocar a adversária no Castigo do Monstro.

"Se a gente ganha o Anjo amanhã, primeira coisa: imunidade, garante uma semana, e ver a família. Para mim, as duas coisas estão no topo. E o terceiro, o Monstro também é uma arma no jogo que a gente pode usar para poder se defender", explicou Bia em conversa com Alane e Isabelle.

Na sequência, a sister reforçou que não se importa de tirar a rival do VIP caso tenha oportunidade. "Sem dúvida, se eu pegar amanhã o Anjo, eu tiro ela do quarto, eu ponho ela no Monstro. Sem massagem, vai ser faca nos dentes. Vou falar: 'Para você de presente, vou te dar outro colar aqui'", declarou ela.

Na última semana, Giovanna também venceu a liderança e indicou a vendedora direto ao paredão. No entanto, a participante eliminada do jogo foi Raquele, que deixou a casa mais vigiada do país com 87,14% dos votos.