BBB 24: Líder Giovanna surpreende com formação do VIP

Líder mais uma vez, Giovanna deixa Isabelle de fora novamente e surpreende com grupo para o VIP

Giovannavenceu novamente a Prova do Líder disputada na noite desta quinta-feira, 21, e segue na liderança no Big Brother Brasil 24.

A sister que fez dupla com Leidy Elin, deu um palpite certeiro e escolheu de primeira o totem com a mensagem correta.

Após a consagração da liderança, a nutricionista precisou montar seu VIP. Ela começou o discurso dizendo que mudaria o VIP da semana passada.

Giovanna escolheu Leidy, que a ajudou a vencer a prova, e entregou as outras duas pulseiras para Fernanda e MC Bin Laden.

Vale lembrar que na semana passada, a mineira entregou uma das pulseiras do Na Mira do Líder para o funkeiro com quem viveu um affair na casa.

A sister novamente deixou Isabelle de fora do grupo. Cunhã disse ter ficado chateada por não ser incluída no VIP da nutricionista na semana passada.