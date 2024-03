BBB 24: Beatriz planeja colocar a líder Giovanna no monstro: 'De presente'

Vetada da Prova do Líder por Giovanna, Beatriz revelou que irá tirar a adversária do VIP caso vença o Anjo da semana no BBB 24

Sem conseguir conquistar a liderança da semana no BBB 24, da Globo, a sister Beatriz passou a focar exclusivamente na Prova do Anjo. Ciente de que poderá se tornar alvo da líder Giovanna novamente, a vendedora revelou que não pensará duas vezes em colocar a adversária no Castigo do Monstro.

"Se a gente ganha o Anjo amanhã, primeira coisa: imunidade, garante uma semana, e ver a família. Para mim, as duas coisas estão no topo. E o terceiro, o Monstro também é uma arma no jogo que a gente pode usar para poder se defender", explicou Bia em conversa com Alane e Isabelle.

Na sequência, a sister reforçou que não se importa de tirar a rival do VIP caso tenha oportunidade. "Sem dúvida, se eu pegar amanhã o Anjo, eu tiro ela do quarto, eu ponho ela no Monstro. Sem massagem, vai ser faca nos dentes. Vou falar: 'Para você de presente, vou te dar outro colar aqui'", declarou ela.

Na última semana, Giovanna também venceu a liderança e indicou a vendedora direto ao paredão. No entanto, a participante eliminada do jogo foi Raquele, que deixou a casa mais vigiada do país com 87,14% dos votos.

Beatriz diz que se ganhar o Anjo, vai colocar Giovanna no Monstro 👀 #BBB24#RedeBBBpic.twitter.com/E235vUFgZi — Big Brother Brasil (@bbb) March 22, 2024

Como será a dinâmica da semana?

Hoje é dia de começar mais uma semana no Big Brother Brasil 24. Na noite desta quinta-feira, 21, 10 pessoas jogam a Prova do Líder após Giovanna vetar Beatriz da disputa.

Na sexta-feira, 21, acontece a dinâmica do Perde e Ganha e, logo em seguida, os brothers terão a chance de comprar o Poder Coringa, intitulado Poder Sem Volta. Quem adquirir o Poder poderá impedir um dos emparedados de disputar a prova Bate e Volta.

Ainda amanhã, o vencedor da prova deve colocar apenas 2 pessoas Na Mira do Líder. No sábado, 22, será disputada a Prova do Anjo. Nessa semana, o anjo será autoimune, mas sem o poder de imunizar um participante.

O paredão quádruplo será formado no domingo, 23. O Líder deverá indicar um dos dois alvos à berlinda. A casa vota e os dois mais votados estão no paredão.

Em seguida, o mais votado pela casa deverá dar um contragolpe. O segundo mais votado pela casa também dará um contragolpe. O dono do Poder Coringa impede que uma pessoa jogue a prova Bate e Volta. A dinâmica será disputada por 3 brothers e apenas um se salva. Na terça-feira, 26, acontece a eliminação.