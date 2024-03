BBB 24: Giovanna deixa sister de fora da Prova do Líder; saiba quem

Em último decreto como Líder, Giovanna veta sister da disputa pela liderança

Como seu último decreto como Líder, Giovanna precisou vetar um participante da Prova do Líder, disputada na noite desta quinta-feira, 21, no Big Brother Brasil 24.

Antes do início da disputa, Tadeu Schmidt revelou que, conforme avisado na semana passada, o Líder dessa semana deveria vetar um brother da Prova.

A nutricionista escolheu deixar Beatriz de fora da disputa pela liderança da semana com a justificativa de que acredita que a vendedora a indicaria direto ao paredão.

Durante a formação do paredão do último domingo, 17, Giovanna indicou Bia direto ao paredão, após a imunidade do Anjo Matteus ser vetada pelo Poder Coringa adquirido pela Raquele.