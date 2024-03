Dupla sertaneja convida Raquele, do BBB 24, para cantar em show: "Bora?"

Raquele, a última eliminada do BBB 24, reagiu após descobrir que foi convidada para cantar ao lado de uma dupla sertaneja famosa

Raquele, a 13ª eliminada do BBB 24, recebeu um convite muito especial. Após viralizar nas redes sociais alguns vídeos da doceira cantando, e ela também soltar a voz durante o confinamento, a sister foi convidada pela dupla sertaneja Matheuse Kauan para cantar em um show.

No 'X', o antigo Twitter, os cantores publicaram um vídeo em que a ex-sister aparece cantando a música 'Consórcio', e fizeram o convite. "Bora tomar uma e cantar umas modas com 'nóis' no show?", perguntou a dupla.

Ao Gshow, Raquele falou sobre a proposta dos artistas e se pretende subir no palco com eles. "Claro! Óbvio, gente, com certeza! Matheus e Kauan, sou apaixonada, tanto que eu gravei até vídeo cantando. Convite super aceito! Amo muito vocês", respondeu ela.

Bora tomar uma e cantar umas modas com nois no show? @raquele_cardozo 🔥🍩 pic.twitter.com/yd1aVtk1xh — Matheus & Kauan (@matheusekauan) March 20, 2024

Raquele solta a voz e toca violão ao vivo no Mais Você

Eliminada do Big Brother Brasil 24, Raquele impressionou ao soltar a voz ao vivo durante sua participação no Mais Você desta quarta-feira, 20. A mineira, que deixou a casa mais vigiada do Brasil na última terça-feira, 19, foi ao programa rever seus principais momentos no reality e se surpreendeu ao receber um pedido de Ana Maria Braga.

A doceira cantou e tocou no violão a música'Graveto' de sua ídola, Marília Mendonça e arrancou palmas de Ana Maria. No fim da apresentação, ela brincou: "Ana, e eu soubesse que ia tocar pra você, nem tinha feito essas unhas".

Ela também falou sobre a possibilidade de investir na carreira musical. "Como está tudo muito recente, tem muita coisa que não vi, claro que, se tiver oportunidade, eu pretendo sim, mas é uma coisa que requer muito estudo, muita dedicação. Se tiver oportunidade de estudar, me dedicar, com certeza", afirmou ela.