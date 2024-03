BBB 24: Davi revela quem é seu alvo no paredão: ‘Quero que meta o pé’

Horas antes da formação do paredão no BBB 24, o brother Davi revela quem quer ver na berlinda da semana e que saia na terça-feira

O brother Davi já sabe quem é o seu alvo na formação do paredão deste domingo, 24, no BBB 24, da Globo. Em uma conversa com os aliados na academia, ele contou que quer emparedar a sister Leidy Elin e justificou sua decisão.

“Eu quero que ela meta o pé. Rapaz, a atitude que a Leidy fez comigo eu nunca vou esquecer”, disse ele, citando o momento em que ela jogou suas roupas na piscina após uma briga. “Aquilo ali, até na minha vida lá fora, eu vou lembrar disso. Querendo ou não, está gravado. Isso deve ter repercutido lá fora de alguma forma. Isso deve estar sendo comentado, eu nunca vou esquecer disso”.

Ele ainda completou: “Eu não sou uma pessoa má. De alguém fazer uma atitude daqueles que a Leidy fez comigo, eu não vou me vingar. Eu não sou essa pessoa de me vingar, isso não vem de mim. Mas eu fico agoniado, meus pensamentos ficam acelerados”.

Então, Matteus comentou que Leidy também está em suas opções de voto, assim como Bin Laden. “Eu acho que a Leidy e o Bin Laden são os focos principais agora. Esse negócio que ela fez contigo, não tem explicação. Para início de conversa, foi feio. Tem tantas outras formas de aparecer aqui no jogo do que pegar todas roupas e largar dentro da água”, comentou.

Logo depois, Alane entrou na academia e concordou que Leidy e Bin são os alvos do grupo no momento. Assim, Davi achou melhor definirem três alvos. “Primeiro a Leidy, segundo o Bin e terceiro o Buda?”, perguntou. E os amigos concordaram.

Davi: “Minha prioridade de voto é na Leidy pela atitude que ela fez comigo, não concordo e não vou deixar em branco. As pessoas que andam com ela passou a mão na cabeça dela mas eu não.” pic.twitter.com/8lDjkFiVH7 — Davi Brito 🚗 (@davibritof) March 24, 2024

Davi alfineta Giovanna

Neste sábado, 23, enquanto se preparavam para a Prova do Anjo do BBB 24, Davi e Beatriz conversaram sobre as escolhas de Giovanna na dinâmica 'Na Mira do Líder', do BBB 24. No banheiro da casa, o baiano questionou o argumento da Líder ao colocar ele e Alane na mira e afirmou que foi um "argumento besta". Ao escolher Davi como alvo, a líder justificou que ele era "o cabeça do grupo".

"Não achei nada com nada. Só tá igual papagaio, repetindo o que o outro fala e não tem base", disse Beatriz. O motorista de aplicativo ainda compartilhou que reafirmou que cada um de seus aliados tem a própria opinião no jogo durante seu tempo de Raio-X.

"É complicado. Mas tu e Alane, Davi, é sempre o mesmo argumento", completou a vendedora do Brás. "Aí depois eles vão chegar e falar: 'Ai, que Davi faz com que o jogo gire em volta deles'. Oxe, aí a gente vai entender. A gente faz o jogo virar o jogo em volta da gente, ou eles que fazem o jogo virar em volta da gente?" , ressaltou o brother.

"Onze pessoas na casa, só eu e Alane que é enxergado como alvo?", finalizou.