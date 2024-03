BBB 24: Formação do paredão terá dois Contragolpes e veto do Bate e Volta

Confira como será a formação do paredão quádruplo desta semana no Big Brother Brasil 24

Hoje é dia de formação de paredão no Big Brother Brasil 24! E neste domingo, 24, os brothers formarão um paredão quádruplo.

Mais uma vez quem indicará um participante direto ao paredão será Giovanna. A sister venceu novamente a Prova do Líder e colocou Davi e AlaneNa Mira do Líder. A noite começa com a nutricionista revelando qual dos dois mandará direto.

Pitel, que venceu a Prova do Anjo, está imune, mas não terá direito de imunizar nenhum participante.

A casa votará e os dois mais votados estão na berlinda. Em seguida, o mais votado pela casa deverá dar um Contragolpe. O segundo mais votado pela casa também dará um Contragolpe.

Matteus, que adquiriu o Poder Coringa da semana, intitulado Poder Sem Volta, impedirá uma pessoa de disputar a Prova Bate e Volta.

Após o veredito do gaúcho, a Prova será disputada por 3 brothers e apenas 1 se salva. Na terça-feira, 26, acontece a Eliminação.