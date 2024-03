BBB 24: Leidy Elin joga roupas de Davi na piscina durante barraco

Pode isso? Após discussão durante o Sincerão, Leidy Elin joga pertences de Davi na piscina; sister pegou as coisas sem permissão e jogou na água

A briga de Leidy Elin e Davi esquentou após o Sincerão desta segunda-feira, 11. Como já planejado pela trancista antes, ela colocou seu plano de jogar as coisas do motorista de aplicativo em prática após o fim do programa ao vivo.

Protagonizando um barraco daqueles, a sister surpreendeu a todos ao ir ao Quarto Magia pegar as malas do baiano sem permissão. Leidy Elin pegou as roupas, colocou dentro da bolsa e levou tudo para a área externa da casa.

A trancista então jogou tudo na água sem dó e deixou os internautas perplexos com a atitude ousada, de pegar algo que não é dela e tacar sem permissão na piscina.

LEIDY DO PÓDIO MONTADO PELO PÚBLICO VOCÊ NUNCA SAIU DO PRIMEIRO LUGAR #BBB24

pic.twitter.com/mY1OHg7Kfg — PEDRO HALES (@pedrohales) March 12, 2024

Leidy pode até ser eliminada com rejeição mas nao deitou pro favorito do público fanático que vê bbb, GRANDONA pic.twitter.com/2gtZAc7YQk — Nei (@neileitte) March 12, 2024

Davi e Leidy Elin brigam aos gritos durante ao vivo

Durante o intervalo do Sincerão desta segunda-feira, 11, o bicho pegou no Big Brother Brasil 24. Enquanto a Líder Beatriz e os emparedados Lucas Henrique, Yasmin e Isabelle estavam na área externa aguardando o retorno do comercial, Davi e Leidy Elin tiveram uma briga aos gritos na sala.

Tudo começou após o baiano questionar os argumentos de Yasmin ao colocá-lo como Bruxa Má. "Já fez a mesa para jogar na cara de todo mundo que fez a mesa. Para de show", disparou Leidy. "Uma pessoa que não arruma nem a cozinha falar isso dos outros", disse Alane.

"Nunca fez nada... Se mete não", falou o brother. Com os ânimos exaltados, a trancista afirmou: "Você tem essa mania, você é incoerente". "A Yasmin nunca faz nada nessa casa", pontuou a bailarina. Veja toda a discussão aqui.