BBB 24: Yasmin Brunet teme reação da mãe após suas atitudes no reality: "Medo"

A modelo Yasmin Brunet confessou que tem medo do que sua mãe, Luiza Brunet, vai falar sobre seu comportamento durante o BBB 24

Na noite desta segunda-feira, 11, Yasmin Brunet conversou com alguns colegas no quarto Gnomo do BBB 24, e confessou que está com medo da reação de sua mãe, Luiza Brunet, quando ela sair do reality e voltar para casa.

A confissão da modelo, que está no paredão com Isabelle e LucasHenrique, aconteceu quando Giovanna Pitel perguntou o que os brothers querem comer quando saírem do confinamento. "Não tem restaurante melhor do que o restaurante do aconchego", disse a loira.

A assistente social, então, falou sobre a comida de sua mãe, mas confessou que também teme as broncas que receberá dela. "Minha mãe cozinha muito bem, sério. Escuto ela me esculachar. Ela vai me esculachar tanto, senhor", falou a alagoana.

Ao ouvir a sister, Yasmin também especulou sobre a reação da sua mãe. "Nossa, eu estou até com medo do que minha mãe vai falar para mim. Meu pai", comentou a modelo. "Mas eles sabiam que você ia vir, não sabiam?", perguntou Leidy Elin.

Brunet respondeu que sim, mas explicou que teme sobre o que ouvirá quando sair do programa. "Nossa, mas eu acho que eles vão falar um monte. Estou até com medo", desabafou ela.

O papo seguiu e Leidy falou sobre as tretas. A modelo, então, afirmou que "quer passar batido". "Eu não vou nem chamar atenção, vai que eu passo batido para algum deles... Não quero chamar atenção, não", disparou a sister.

Yasmin Brunet faz revelações sobre a mãe

Giovanna Pitel questionou a vida de Yasmin Brunet em conversa na sala do BBB 24. Durante o papo, a alagoana, que já revelou que conheceu Luiza Brunet antes de entrar no reality, quis saber detalhes sobre a mãe da sister.

"Sua mãe já ficou sabendo alguma coisa de você pela internet? E ligou 'Yasmin'", perguntou a assistente social. "Já, muitas", confessou a modelo. "Ela fala palavrão?", indagou a alagoana. A loira confirmou que a mãe também fala palavrão e se mostrou surpresa: "Porque eu vi, ela é tão classuda", afirmou. "Ela é muito classuda", ressaltou a modelo. "Classuda", comentou o carioca. "Mas ela fala também", acrescentou Yasmin aos risos. Confira a conversa completa!