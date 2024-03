BBB 24: Yasmin Brunet faz revelações sobre a mãe em conversa com Pitel

A modelo Yasmin Brunet respondeu diversas perguntas de Giovanna Pitel no BBB 24 sobre sua mãe, a empresária Luiza Brunet

Na tarde desta sexta-feira, 8, Lucas Henrique, Giovanna Pitel e Yasmin Brunet se reuniram na sala do BBB 24 e começaram a falar sobre a vida da modelo. Durante o papo, a alagoana, que já revelou que conheceu Luiza Brunet antes de entrar no reality, quis saber detalhes sobre a mãe da sister.

"Sua mãe já ficou sabendo alguma coisa de você pela internet? E ligou 'Yasmin'", perguntou a assistente social. "Já, muitas", confessou a modelo. "Ela fala palavrão?", indagou a alagoana. A loira confirmou que a mãe também fala palavrão e se mostrou surpresa: "Porque eu vi, ela é tão classuda", afirmou.

"Ela é muito classuda", ressaltou a modelo. "Classuda", comentou o carioca. "Mas ela fala também", acrescentou Yasmin aos risos. A alagoana seguiu elogiando Luiza: "Elegantíssima", afirmou.

A modelo, então, retomou o assunto sobre sua mãe descobrir assuntos em relação a ela na internet. "Muitas coisas, principalmente de peguete", confessou. "Está beijando a boca de quem, Yasmin, mulher?", brincou Pitel.

Depois, a sister reproduziu a forma que Luiza fala: "'É verdade isso, Yasmin? Você está maluca' ou 'É isso? Nossa, que legal, quero conhecer meu genro'. Eu 'que genro, mãe? Relaxa'", contou. "Você nunca vai encontrar uma crítica minha sobre você. Acho que sobre ninguém", falou a alagoana.

Em seguida, Pitel perguntou sobre a relação da modelo com a mãe. "Como a sua mãe fica em relação aos ataques que você recebe?", quis saber. "Fica p***", respondeu a loira. "Ela conversa com você sobre isso?", perguntou a sister. "Conversa", respondeu a modelo. "Vocês moram próximas?", questionou a assistente social. "Então, eu moro em São Paulo e ela mora no Rio, né? Mas ela está sempre indo para lá ou eu venho para cá", explicou.

Pitel especula sobre traição fora do reality

Em conversa no Quarto Gnomo, Pitel, Raquele, Giovanna e Fernanda falavam sobre o fato de serem confinadas em janeiro e só saberem do mundo meses depois. Enquanto supunham sobre o que aconteceu fora da casa mais vigiada do Brasil, as sisters especularam sobre quem está namorando, terminou ou engravidou. Em seguida, Pitel especulou: "Será que alguém traiu alguém e virou assunto na internet?", questionou a sister. "Com certeza. Sempre tem", afirmou Raquele. Confira a conversa completa!