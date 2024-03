BBB 24: Pitel revela história com mãe de Yasmin Brunet antes do reality

Em conversa com alguns participantes do BBB 24, Giovanna Pitel revelou uma história envolvendo Luiza Brunet, mãe de Yasmin Brunet

Nesta quarta-feira, 6, Giovanna Pitel surpreendeu alguns participantes do BBB 24 ao revelar como conheceu Luiza Brunet.

A revelação aconteceu quando alguns brothers confessaram que não se lembravam do rosto da mãe de Yasmin Brunet. Durante a conversa, a assistente social contou que antes do reality da TV Globo participou de um evento que a modelo e empresária marcou presença, e tirou uma foto com ela.

"Não estou lembrando quem é a mãe dela", disse Leidy Elin. "Tu não conhece quem é a Luiza Brunet?", questionou Pitel. "Eu sei quem é Luiza Brunet, o nome. O rosto não está vindo na minha cabeça", explicou a trancista. "É uma altona", comentou a assistente social.

Lucas Henrique também confessou que não estava lembrando do rosto da mãe de Yasmin, e disse que pediu para a modelo ganhar uma Prova do Anjo para que ele pudesse ver Luiza no vídeo que a família grava para os confinados. "Não estou lembrando da cara dela", repetiu Leidy.

Pitel, então, revelou que conheceu Luiza pessoalmente durante um evento. "Antes de vir para cá, eu fui para uma ação que ela era a palestrante. Eu tenho uma foto do lado dela na palestra. Eu precisava ir, porque meu chefe me mandou", detalhou a sister.

Pitel se desanima após volta de Davi do Paredão

A volta de Davi de mais um paredão mexeu com os participantes da casa do BBB 24, inclusive, Pitel falou sobre a situação com sua aliada Fernanda. A assistente social se mostrou bastante preocupada com o seu papel no jogo ao ver o retorno do baiano de mais uma berlinda, mesmo depois de protagonizar alguns embates.

Refletindo sobre os últimos acontecimentos, a sister compartilhou que talvez não tenha chances de vencer o reality show e que o motorista de aplicativo seja o favorito do público. "Se o Davi for forte. Se ele for forte...", iniciou Pitel. Fernanda então não concordou com a amiga. "Não acho, continuo não achando, mesmo tendo voltado", opinou. "Enfim, mas exemplo, se o Davi for forte, muito provavelmente eu não sou ninguém", acrescentou a alagoana. Confira a conversa completa!