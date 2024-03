BBB 24: Davi e Leidy Elin brigam aos gritos durante ao vivo: "Manipulador"

Durante o intervalo do Sincerão, Davi e Leidy Elin protagonizaram uma discussão aos gritos

Durante o intervalo do Sincerão desta segunda-feira, 11, o bicho pegou no Big Brother Brasil 24. Enquanto a Líder Beatriz e os emparedados Lucas Henrique, Yasmin e Isabelle estavam na área externa aguardando o retorno do comercial, Davi e Leidy Elin tiveram uma briga aos gritos na sala.

Tudo começou após o baiano questionar os argumentos de Yasmin ao colocá-lo como Bruxa Má. "Já fez a mesa para jogar na cara de todo mundo que fez a mesa. Para de show", disparou Leidy. "Uma pessoa que não arruma nem a cozinha falar isso dos outros", disse Alane.

"Nunca fez nada... Se mete não", falou o brother. Com os ânimos exaltados, a trancista afirmou: "Você tem essa mania, você é incoerente". "A Yasmin nunca faz nada nessa casa", pontuou a bailarina.

Aos gritos, Leidy acusa Davi de manipular as meninas do Quarto Fada: "Conseguiu o que você queria, me afastar de Alane e Bia. Você é manipulador!". "Ele não me manipulou", devolveu a paraibana. "Você que se afastou dela", retrucou o motorista de aplicativo.

Os ânimos se exaltam ainda mais e os dois se levantam do sofá. "Você quer defender sua amiguinha", disparou Davi. "Você é mal-educado", retrucou Leidy aos gritos. "E você é baixa! Você é baixa! Você é uma mulher baixa!", falou o baiano.

"Você manda todo manda o Big Brother inteiro tomar no c*, aí quando alguém te manda, é baixa. Você faz isso com todo mundo!", estourou a carioca. "Eu não te xinguei! Em nenhum momento eu te xinguei", reagiu o brother.