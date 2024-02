Ex-Fazenda, Denise Rocha afirma que iniciou relacionamento com uma árvore

A advogada Denise Rocha chocou os internautas ao revelar o início de um relacionamento com uma árvore. "Acabei aceitando"

Nesta quarta-feira, 7, a ex-Fazenda Denise Rocha compartilhou com os seguidores que iniciou um relacionamento com uma árvore. Em seu perfil oficial no Instagram, ela divulgou uma série de fotos ao lado de um pau-brasil.

"Meus amores essa terei que contar para vocês: estabeleci um relacionamento de conexão com uma árvore", iniciou ela na legenda da publicação. "Calma gente, deixe eu explicar melhor: um assinante estrangeiro me fez um pedido inusitado. Ele se identifica como ecossexual e queria que eu estabelecesse uma conexão especial com uma árvore específica: o pau-brasil (quase em extinção no país)", explicou.

Denise confessou que, a princípio, achou o pedido peculiar, mas acabou atendendo. "Confesso que, no início, achei a ideia bem maluca, mas acabei aceitando...Aqui fica um pouquinho dos registros que fiz!", afirmou.

Na legenda da publicação, os internautas deram sua opinião. "Caraca, essa eu também não sabia", alegou uma internauta. "Tão boa essa conexão com a natureza, né?", disse mais uma. "Sempre linda", afirmou outra.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Denise Rocha (@deniserocha.oficial)

Quanto Denise Rocha gastou em procedimentos estéticos?

A influenciadora digital e ex-Fazenda Denise Rocha, que ficou conhecida como Furacão da CPI, está com a aparência bem diferente. Nos últimos anos, ela investiu em procedimentos estéticos para renovar o seu visual e fotos de antes e depois dela começaram a circular na internet. Com isso, ela revelou quanto já gostou para fazer procedimentos estéticos.

De acordo com sua assessoria de imprensa, Denise Rocha já investiu cerca de R$ 600 mil em sua beleza nos últimos 10 anos. Entre as cirurgias que ela já fez estão próteses de silicone nas mamas, que ela já fez três vezes, duas rinoplastia, uma lipoaspiração e uma cirurgia de rejuvenescimento íntimo.

“Eu não estava satisfeita com o que olhava no espelho. Sabia que era bonita, mas queria muito mais que isso, queria ser a mulher perfeita das plataformas adultas. Por trabalhar com a minha imagem, eu sabia que criaria um burburinho, mas o espanto das pessoas até me deixou surpresa”, disse ela sobre a comparação da mudança em sua aparência.

Denise Rocha recebeu o apelido de Furacão da CPI em 2012 após o vazamento de um vídeo íntimo. No ano seguinte, em 2013, ela participou da sexta edição do reality show A Fazenda, da Record TV. Hoje em dia, ela é influencer, advogada e empresária.