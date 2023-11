Saiba quanto a ex-A Fazenda Denise Rocha gastou em procedimentos estéticos

Denise Rocha choca os fãs ao aparecer com a aparência diferente nas redes sociais e revela que gastou uma verdadeira fortuna para mudar seu visual

A influenciadora digital e ex-A Fazenda Denise Rocha, que ficou conhecida como Furacão da CPI, está com a aparência bem diferente. Nos últimos anos, ela investiu em procedimentos estéticos para renovar o seu visual e fotos de antes e depois dela começaram a circular na internet. Com isso, ela revelou quanto já gostou para fazer procedimentos estéticos.

De acordo com a assessoria de imprensa dela, Denise Rocha já investiu cerca de R$ 600 mil em sua beleza nos últimos 10 anos. Entre as cirurgias que ela já fez estão próteses de silicone nas mamas, que ela já fez três vezes, duas rinoplastia, uma lipoaspiração e uma cirurgia de rejuvenescimento íntimo.

“Eu não estava satisfeita com o que olhava no espelho. Sabia que era bonita, mas queria muito mais que isso, queria ser a mulher perfeita das plataformas adultas. Por trabalhar com a minha imagem, eu sabia que criaria um burburinho, mas o espanto das pessoas até me deixou surpresa”, disse ela sobre a comparação da mudança em sua aparência.

Denise Rocha recebeu o apelido de Furacão da CPI em 2012 após o vazamento de um vídeo íntimo. No ano seguinte, em 2013, ela participou da sexta edição do reality show A Fazenda, da Record TV. Hoje em dia, ela é influencer, advogada e empresária.

View this post on Instagram A post shared by Denise Rocha (@deniserocha.oficial)

Denise Rocha lamentou a morte do irmão em julho deste ano

A modelo Denise Rocha, que é ex-A Fazenda e conhecida como Furacão da CPI, comoveu seus seguidores nas redes sociais ao lamentar a morte do irmão, o personal trainer Adriano Leitão Rocha. Ele faleceu aos 40 anos em julho de 2023, mas a causa da morte ainda não foi revelada pela família.

Em um post nas redes sociais, Denise emocionou ao falar sobre a dor de perder o irmão. “Meu irmão, não acredito até agora que você se foi. Parece que não é real, que tudo não passou de um pesadelo. Não estou conseguindo escrever direito, mas saiba que estarei aqui cuidando da mamãe e do papai como sempre foi e sempre será... São tantas coisas, me sinto fraca, sem norte”, disse ela.