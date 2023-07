Ex-A Fazenda Denise Rocha lamenta a morte precoce do irmão: 'Não acredito'

Ex-A Fazenda Denise Rocha, conhecida como Furacão da CPI, se despede do irmão, que faleceu na tarde de segunda-feira, 17

A modelo Denise Rocha, que é ex-A Fazenda e conhecida como Furacão da CPI, comoveu seus seguidores nas redes sociais ao lamentar a morte do irmão, o personal trainer Adriano Leitão Rocha. Ele faleceu aos 40 anos na última segunda-feira, 17, mas a causa da morte ainda não foi revelada pela família.

Em um post nas redes sociais, Denise emocionou ao falar sobre a dor de perder o irmão. “Meu irmão, não acredito até agora que você se foi. Parece que não é real, que tudo não passou de um pesadelo. Não estou conseguindo escrever direito, mas saiba que estarei aqui cuidando da mamãe e do papai como sempre foi e sempre será... São tantas coisas, me sinto fraca, sem norte”, disse ela.

Denise Rocha recebeu o apelido de Furacão da CPI em 2012 após o vazamento de um vídeo íntimo. No ano seguinte, em 2013, ela participou da sexta edição do reality show A Fazenda, da Record TV. Hoje em dia, ela é influencer, advogada e empresária.

Morre João Donato

Morreu nesta segunda-feira, 17, o músico João Donato. Ele estava com 88 anos e faleceu no Rio de Janeiro. As informações foram confirmadas ao g1 pela família do artista, um dos ícones da música brasileira.

Ainda de acordo com a publicação, ele enfrentava uma série de problemas de saúde e foi diagnosticado recentemente com uma infecção nos pulmões. Com uma longa carreira na música, ele foi pianista, acordeonista, arranjador, cantor e compositor.

Nascido em Rio Branco, na capital do Acre, ele se mudou para o Rio de Janeiro nos anos 40, quando começou a se aproximar de grandes nomes da música popular carioca. Seu talento e capacidade de improviso influenciaram a geração da Bossa Nova que seria alçada ao sucesso na década de 60.