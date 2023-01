Rico Melquiades fica indignado ao ter nome negativado no Serasa: “Esqueci a fatura!”

O campeão de A Fazenda 13, Rico Melquiades entrou para a lista negra do Serasa ao dever uma conta de menos de R$ 50 reais

Parece que o jogo virou! No último domingo, 01, o Campeão de A Fazenda 13, Rico Melquiades (29), revelou para os seus seguidores que começou o ano daquele jeito. É que o nome do milionário foi parar na lista negra do SPC/Serasa.

Segundo o colunista Léo Dias, do site Metrópoles, o humorista teve o nome negativado ao esquecer de pagar uma dívida mínima que estava em aberto em seu cartão de crédito.

"Eu esqueço de pagar as faturas do meu cartão. E foi o NuBank quem negativou o meu nome porque esqueci a fatura do último mês. Passei o Réveillon lá em São Miguel do Gostoso e hoje voltei para casa", disse ele.

O que chamou atenção dos internautas é que o humorista foi negativado por estar com uma dívida irrisória."R$ 40 reais. Sim, foram quarenta reais! Mas é porque eu esqueço mesmo, gente", completou.

VEJA O STORY DE RICO MELQUIADES:

Foto: Reprodução / Instagram

Rico Melquiades se irrita em loja por conta de sacolas e sai com roupas na mão

Recentemente, Rico Melquiades protagonizou uma cena inusitada após se irritar em uma loja de fast fashion.

O influenciador e a amiga, Erika Schneider (31), decidiram ir a uma loja de roupas. Porém, na hora de sair, a modelo revelou em seu Instagram que levava as peças compradas em suas mãos.

É que, o campeão de ‘A Fazenda 13’ se recusou a pagar pelas sacolas da loja. “Gente, não vou mesmo pagar. Já compro a roupa, tenho que comprar a sacola?”, perguntou irritado.