Luana Piovani responde o que gostaria de evitar na criação dos filhos

Luana Piovani deu uma resposta sincera sobre qual parte da maternidade gostaria de pular; sem citar nomes, ela falou sobre a relação com Pedro Scooby

Nesta sexta-feira, 17, Luana Piovani tirou um tempo para responder aos questionamentos dos seguidores. Sem papas na língua, ela revelou o que evitaria na maternidade, e, sem citar nomes, falou sobre a relação que tem com o pai dos filhos, o surfista Pedro Scooby.

"Qual parte em ser mãe você gostaria de pular?", perguntou um internauta. "A de ter que lidar com o pai", respondeu a atriz, que também compartilhou uma imagem que falava sobre mulheres que dão conta de tudo.

Vale lembrar que apesar de não ter mencionado o nome do ex-marido, a atriz passou por um longo processo e inclusive, foi proibida de citá-lo em suas redes sociais: "Como eu fui considerada culpada, tem multas 'penduradinhas' por eu falar do Genitor, uma vez que eu não posso falar sobre o Genitor na internet, queimar o filme dele”, ela disse em abril deste ano.

“Eu não tenho esse dinheiro para dar pro governo português porque eu tô falando verdades na internet. Então o que eu vou fazer: tiro todo meu dinheiro da conta, fico sem nenhuma tusta, o que é ótimo, porque agora papai vai pagar as minhas contas, e eu vou viver de bico", ela ironizou depois de perder o processo contra o ex-marido e pai de seus filhos.

Luana Piovani desabafa sobre divórcio com Scooby e revela motivo

Cinco anos após o divórcio com o surfista Pedro Scooby, a atriz Luana Piovani abriu o coração sobre o motivo da separação em suas redes sociais nesta sexta-feira, 17. Além de detalhar as razões do término, a apresentadora revelou que está se sentindo ‘abatida’ devido às batalhas judiciais que tem enfrentado com o ex-marido desde então.

Em seu perfil no Instagram, Luana, que costuma ser bastante sincera e faz de sua vida pessoal um livro aberto, respondeu à pergunta de um seguidor sobre a separação: “Por que você e Scooby se separaram? Se gostavam tanto”, disse o admirador do casal. Sincera como sempre, a apresentadora compartilhou que era ‘casada e solo’.

Além disso, Piovani incluiu uma imagem com a definição de seu ‘status’: “Considera-se uma mãe solo a mulher que assume, de forma exclusiva, todas as responsabilidades pelo filho, sejam elas financeiras ou afetivas. Sendo assim, é plenamente possível que uma mãe casada seja considerada uma mãe solo”, diz o texto publicado pela famosa.

Em seguida, Luana também respondeu a outra pergunta sobre o motivo de estar com o semblante ‘abatido’ ultimamente. Mais uma vez, a beldade não escondeu sua sinceridade ao mencionar que as disputas judiciais que enfrentou nos últimos anos 'pesaram' bastante: “Muito B.O. mana”, iniciou a atriz, que mora em Portugal.

“Multa em euro, advogado em euro e em real, processo, audiência num país machista escroto, ódio de ter criado uma cobra no meu quintal né, depois de tudo que fiz me apunhala ao invés de reconhecer seus erros e evoluir. Sinto que envelheci muito nesses dois anos”, Luana desabafou sobre os imbróglios que enfrentou nos últimos anos.