Marília Gabriela faz rara aparição ao lado da família. Veja!

Marília Gabriela faz rara aparição ao lado da filha e posa com os filhos, a nora e a neta após apresentação de peça em São Paulo

Em suas redes sociais, Marília Gabriela costuma ser mais discreta. Porém, nesta segunda-feira, 1º, a apresentadora fez uma rara aparição ao lado da família.

Em sua conta no Instagram, a famosa compartilhou a foto de um jantar após a apresentação da peça A Última Entrevista de Marília Gabriela, em que contracena com o filho Theodoro Cochrane. Na imagem, também estava presente Christiano Cochrane, sua esposa, a atriz Dani Valente, e a filha do casal, Valentina.

“Viver para viver um momento como esse… Meus filhos, minha nora e minha neta, Christiano, Dani, Valentina, Theodoro e, de repente, não mais que de repente, todos os meus perrengues desaparecem no ar. A vida segue depois como ela é, mas esse momento de completude ficará em mim enquanto eu durar! Boa segunda para todo mundo", escreveu ela na legenda.

Em seguida, Marília reclamou do barulho ao redor de sua casa. "Faz frio em Sampa. Não me queixo. Só me queixo dos barulhos, intermináveis barulhos, das construções de arranha-céus que pipocam em todas as latitudes do bairro, de segunda a sábado, infindáveis, processo iniciado sem pudores durante a pandemia. Nem com vidro blindado. Affe", completou.

Amor

Recentemmente, o filho de Marilia Gabriela, o ator e apresentador Theodoro Cochrane, de 45 anos, usou suas redes sociais para contar que está namorando o modelo Antônio Valle. Os dois surgiram juntos em uma foto publicada no Dia dos Namorados. Na legenda, ele escreveu: "Sorvete e sol. Aconteceu", disse ele.

Em 2019, Theodoro teve um romance com o modelo catarinense Fabricio Santana. O namoro durou aproximadamente dois anos. "Sou uma pessoa que prezo a minha intimidade sem me privar do que eu possa a vir a fazer ou sentir. Existem pessoas que já se expõem, têm uma história belíssima de amor para contar, e tem mais é que fazer mesmo... Você viver da sua forma, de uma maneira segura e feliz consigo mesmo, já é uma bandeira a se levantar", disse ele ao portal Extra.