Virginia e Zé Felipe comemoram aniversário de Maria Alice com festão em Goiânia

Virginia Fonseca e Zé Felipe reuniram os familiares e amigos para comemorar o aniversário de 3 anos da filha mais velha, Maria Alice

Maria Alice, filha mais velha de Virginia Fonseca e Zé Felipe, completou três anos de vida nesta quinta-feira, 30, e ganhou uma festa luxuosa para comemorar a data especial. A celebração, que acontece em Goiânia (GO), tem como tema 'Super Maria Alice'.

Para o evento, Maria Alice aparece fantasiada de Batman, enquanto a irmã, Maria Flor, de 1 aninho, usou uma roupa da Mulher-Maravilha. Já a influenciadora digital, que está à espera de José Leonardo, surgiu usando um vestido listrado, que realçou sua barriguinha de grávida.

A decoração, escolhida pela aniversariante, contou com vários super-heróis e bexigas coloridas. O bolo e os docinhos também são personalizados com os personagens. O evento ainda conta com estações de pizza, hambúrguer, sorvete, pastel, cachorro-quente, brigadeiro, algodão-doce, entre outras coisas.

Confira as fotos:

No Instagram, Virginia postou algumas fotos ao lado das filhas e de Zé Felipe na festa e falou sobre a comemoração. "Chegamos na festa da SUPER MARIA ALICE!!!! Tá tudo perfeito. Que Deus abençoe sempre!!! Muita saúde, amor, paz, sabedoria e sucesso para nossa Totota Alice", escreveu a influencer.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Zé Felipe dá presentão no aniversário da filha

O cantor Zé Felipe escolheu um presentão para a filha mais velha, Maria Alice, fruto do casamento com Virginia Fonseca. A menina completou 3 anos de vida nesta quinta-feira, 30, e já começou o seu dia abrindo presentes na mansão da família.

O artista presenteou a filha com um quadriciclo elétrico na cor vermelha. A criança ficou radiante com o presente de luxo e já saiu para andar pelos corredores da casa em seu novo veículo. O quadriciclo infantil elétrico custa entre R$ 2.500 e R$ 3.000 nas lojas online. Confira!