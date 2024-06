Ingrid Guimarães revela que filha quer seguir seus passos: 'Se inspira em mim'

Em entrevista à CARAS Brasil, Ingrid Guimarães entrega prioridades na relação com a filha e explica como concilia a carreira com a maternidade

Ingrid Guimarães concilia sua carreira como atriz com a maternidade de Clara, sua filha de 14 anos. Em entrevista à CARAS Brasil, a artista entrega prioridades na relação, explica rotina ao lado da herdeira e revela que Clara quer seguir seus passos: "Se inspira em mim".

"Quando a Laura nasceu, eu estava no auge da minha carreira, começando a fazer cinema. Trabalhei grávida e fiz De Pernas Para o Ar quando ela tinha três meses, então ela cresceu em um set de trabalho. Eu, que sou uma mãe privilegiada, consegui levar minha filha para o trabalho, isso é um grande privilégio. Ela sabe que é uma menina criada em um meio onde a mãe trabalhou muito", conta Ingrid Guimarães, que participou da campanha Tormenta, do Boticário, no Dia das Mães.

Com uma rotina corrida entre a carreira e os momentos com a filha adolescente, a atriz destaca sua fase de escolhas: "Hoje, estou melhor e mais velha, então posso escolher. Se eu puder não trabalhar nas férias da minha filha, eu não trabalho. A não ser que seja uma coisa que não tenha jeito. São poucos os momentos que eu tenho no dia a dia, ela fica na escola o dia inteiro e final de semana não quer saber de mim. Então, as férias são uma coisa que eu prezo muito".

"Atualmente, deixo de fazer coisa mesmo, porque quero estar de olho na adolescência, quero poder buscar em uma festa. Já deixei de voltar para o teatro por causa disso. Quero ouvir o que está acontecendo , ter o final de semana livre para ela", completa.

Com trabalhos que fizeram parte da vida da filha , Ingrid Guimarães explica como Clara se inspirou pelo cinema: "Ela cresceu vendo Fala Sério Mãe. Os outros filmes, principalmente De Pernas Para o Ar, estou começando a deixar ela ver só agora. Ela quer trabalhar com cinema. Cresceu no meio, com três meses já estava em um set de filmagens. Ela se inspira em mim, porque cresceu ali dentro".

"Quero deixar de legado para a Clara que a independência é a sua maior liberdade. Gostaria muito que ela fosse uma mulher dona da história e da vida dela, que não dependesse de ninguém para nada. Incentivo muito ela a escrever sua própria história. Como ela quer trabalhar com cinema, falo para ela explicar sua história, começar a escrever para ter autonomia e fazer suas próprias coisas. Ensino muito a ter essa independência, não só financeira, mas também como mulher", destaca a atriz.

Para os projetos na frente das câmeras, Ingrid Guimarães revela que vai viver mães em novos filmes: "Vou fazer um próximo filme no Prime Video, ainda não posso contar muito. E vou fazer outro filme com a Mônica Martelli para o cinema. Os dois são sobre ser mãe, mas também sobre mulheres. Não gosto de fazer filmes que a maternidade é apenas uma coisa, porque nós não somos só mães, também somos mulheres".