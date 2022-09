Ingrid Guimarães faz vídeo emocionante para celebrar os 13 anos da filha, Clara: ''Ver filho crescer é bonito''

Ingrid Guimarães se emocionou ao fazer um vídeo especial para celebrar a chegada dos 13 anos da filha, Clara

Nesta sexta-feira, 9, a família de Ingrid Guimarães (50) está em festa! Isso porque a filha da artista, Clara, está completando 13 anos de vida! Para celebrar esse momento mais que especial, a atriz fez um vídeo emocionante, lembrando vários momentos que viveu ao lado da herdeira.

Entre as cenas lembradas por Ingrid estão o nascimento da menina, viagens que elas fizeram juntas ao longo da vida, bastidores de alguns trabalhos da mãe e muitas fotos que elas fizeram, tanto em momentos descontraídos em casa como em ensaios fotográficos.

Na legenda, a mamãe babona não se aguentou e se derreteu pela menina escrevendo: "E de repente… 13. Minha menina maneira, focada, cool, na dela, observadora, do bem. Eu acho ela tão chic. Chic no sentido de gente com qualidade de olhar, ouvir e observar."

"Menina que se comove, que aprendeu a empatia que tanto ensinei. Tô emotiva hoje. Ver filho crescer é bonito mas é tão rápido que angustia. Filha, perdoa pelas fotos! Eu NÃO vou apagar. Parabéns, musa da minha vida.", finalizou ela.

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Muito lindo o vídeo!", disse um. "Que lindas meu Deus! Parabéns para sua princesa!", escreveu outro. "Que mãezona!", falou um terceiro.

Confira o vídeo emocionante que Ingrid Guimarães para celebrar os 13 anos da filha, Clara:

