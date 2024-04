Dupla de Hudson, Edson curte passeio em Orlando ao lado da família

Edson, da dupla com Hudson, aproveitou o intervalo entre os compromissos profissionais para curtir com a família em parque temático na Flórida

Entre um compromisso e outro, Edson, da dupla com Hudson, arranjou um tempo para curtir a cidade da Flórida ao lado da esposa Deia Cypri e da filha, a pequena Bella. Pela quinta vez, a menina pôde curtir as atrações do parque temático localizado em Orlando.

"Na realidade, essa viagem foi para fins profissionais. Estamos aqui para fechar alguns negócios e há coisas muito especiais acontecendo com a dupla Edson e Hudson. Eles vieram e tivemos um intervalo na agenda", compartilhou a esposa do sertanejo em comunicado à assessoria de imprensa.

E continuou: "Tem algo bom vindo ainda este ano, mas ainda não posso contar. Então, pensei: 'Por que não trazer as crianças?'. Aproveitei, pois já estávamos planejando. Queria trazer a Bella, que completa 5 anos em maio. Pensei: 'Ah, em julho vou dar a ela o presente de ir também'".

Mesmo sendo uma passagem rápida, a família se divertiu bastante durantes os dias fora do Brasil. "A trouxe e tivemos alguns dias muito especiais aqui, mesmo que tenha sido rápido, uma semaninha entre ir e voltar. Foi bem legal, deu para curtir. Trouxe um casal de amigos que também têm filhos, e nós nos divertimos bastante passeando. Fomos ao parque, o papai levou ela e nos divertimos. Deu tudo certo. Agora a Bellinha está feliz, ela adorou o parque. Ficou encantada, foi na montanha russa, em vários brinquedos radicais. Até me surpreendi, imagina, eu começando a montar a montanha russa agora, aos 40 anos de idade, e ela, com quatro anos, indo em todas.", relatou Deia.

Edson também se mostrou animado por dar esta experiência à filha em meio aos compromissos. "Levei minhas princesas para aproveitarem bastante no parque, mas na verdade sou eu, como pai, quem se diverte ao máximo. Foi um momento especial com minha família, cheio de diversão e alegria.", disse ele, animado.

Confira os registros:

Edson & Hudson se apresentam na Festa do Peão de Barretos

A dupla sertaneja Edson & Hudson está confirmada para a 69ª Festa do Peão de Barretos. Os irmãos se apresentam no dia 18 de agosto em um grande show no município de São Paulo.

Dentre os diversos nomes que estarão na festa, que acontece de 15 a 25 de agosto, temos Luan Pereira, Lauana Prado, Bruno & Marrone, Maiara & Maraísa, Jorge e Mateus,Zezé Di Camargo & Luciano, Ana Castela e Luan Santana.