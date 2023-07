Sertanejo Edson renova os votos de 10 anos de casamento com Deia Cypri

O cantor sertanejo Edson e a apresentadora Deia Cypri reúnem os amigos e familiares em uma cerimônia ao ar livre

O cantor sertanejo Edson, da dupla com Hudson, renovou os votos de casamento com a apresentadora Deia Cypri. A cerimônia celebrou os 10 anos de união do casal e aconteceu na tarde de quarta-feira, 5, na Fazenda Marambaia, em Limeira, interior de São Paulo.

O evento contou com a presença de cerca de 120 convidados e também a filha do casal, Bella Cypri. "Hoje estou completamente maravilhada com tudo o que aconteceu. Acredito que celebrar e comemorar 10 anos de casamento vai além disso, envolve comemorar nossa história, nosso amor e companheirismo. Vivemos tudo isso lado a lado ao longo desses anos. Meu coração está verdadeiramente transbordando de alegria", disse Deia após a celebração.

Por sua vez, Edson declarou: "Esse foi um momento de imensa alegria para mim. Estou verdadeiramente feliz pela felicidade da minha esposa e por podermos celebrar esse momento tão especial que representa o amor que compartilhamos. É difícil colocar em palavras, porque eu nunca amei alguém da maneira como eu amo minha esposa!".

Fotos: Penélope Andeline

Festa de aniversário da filha de Edson e Deia Cypri

O cantor sertanejo Edson e a esposa, a apresentadora Deia Cypri, comemoraram o aniversário de 4 anos da filha, Bella, com uma festa luxuosa em Indaiatuba, no interior de São Paulo. A comemoração teve o tema de Princesa do Reino da Música, que foi criado exclusivamente para a herdeira do casal.

"Amo criar temas exclusivos para a Bella. Como Bella está em uma fase de adorar princesas. No início do ano, visitamos a Disney, e ela ficou encantada com os castelos e todo o universo das princesas. Logo tive a de criar um tema exclusivo: a Bella será coroada como a nova princesa da Disney! Sim, ela será a princesa do Reino da Música. Para tornar a brincadeira ainda mais divertida, decidimos que o Edson será o Rei da Música e eu, a Rainha (risos). Todas as princesas da Disney e até uma fada madrinha estavam presentes. Montamos até um teatro, onde a Elsa, da Frozen, que é uma rainha, corrou a Bella em uma cerimônia de coroação (risos)", disse a mãe. Veja as fotos aqui.

Foto: Penélope Andeline