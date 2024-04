Caco Ciocler oficializou o casamento com Paula Cesari em cerimônia judaica

Casamento ao ar livre! O ator Caco Ciocler se casou com a terapeuta Paula Cesari em cerimônia judaica no último final de semana

O ator Caco Ciocler está casado! Ele oficializou a união com a terapeuta Paula Cesari no último final de semana. Os dois celebraram o amor em uma cerimônia judaica com a presença de amigos e familiares.

O noivo usou um terno azul para o grande dia. Enquanto isso, a noiva optou por um vestido branco com mangas compridas e bordados. Discretos, os noivos não costumam expor o relacionamento nas redes sociais e os detalhes da união foram revelados pelos convidados.

A atriz Maria Ribeiro fez fotos durante o casamento do amigo e mostrou um vídeo dos noivos dançando. Ela ainda falou sobre a alegria de presenciar este momento especial na vida do casal.

Vale lembrar que Caco e Paula estão juntos desde 2019. Em 2020, eles forma morar juntos no Rio de Janeiro. O ator é pai de Bruno, fruto do antigo relacionamento com Lavínia Lorenzon.

Caco Ciocler surgiu com a neta em foto

O ator Caco Ciocler comemorou o Dia dos Avós de um jeito encantador nas redes sociais. Vovô coruja, ele exibiu uma foto rara com a neta, Elis, no feed do Instagram.

Na imagem, os dois apareceram abraçando uma árvore durante um passeio ao ar livre e o ator apareceu com a expressão feliz e de orgulho da netinha. “Feliz dia do vovô”, disse ele na legenda.

Nos comentários, os fãs elogiaram a cena encantadora. “Que fofura”, disse um seguidor. “Vovozinho mais lindo! E que netinha fofa”, escreveu outro. “Foto mais linda!”, comentou mais um.

Elis é filha de Bruno Lorenzon Ciocler, que é herdeiro de Caco Ciocler.