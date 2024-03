Bruna Gomes, do Big Brother Portugal, se casou em segredo com Bernardo Sousa

A influenciadora digital Bruna Gomes e o piloto de rali Bernardo Sousa se casaram no civil após começarem o romance no Big Brother Portugal

A influenciadora digital Bruna Gomes e o piloto de rali Bernardo Sousa estão casados! Os dois oficializaram a união de forma secreta nesta semana.

Em um vídeo compartilhado nesta sexta-feira, 29, eles contaram que celebraram o casamento civil no dia 26 de março com vista para o mar. Nas imagens, eles apareceram com looks claros no terraço de um prédio enquanto trocavam carinhos após a união.

“Dia 26 de março foi a nossa cerimônia civil. Deus sempre teve tudo escrito”, disse ela. Vale lembrar que o romance deles começou no reality show Big Brother de Portugal.

Em entrevista na Revista CARAS, eles relembraram o início do romance. “Nem imaginava estar lá [no reality show], que dirá achar um namorado!”, brincou ela. Os dois foram finalistas do programa e Bernardo saiu vitorioso. “Ganhei dois prêmios!”, diz ele, referindo-se ao jogo e ao amor. Ao vivo, na final, ela foi convidada para o elenco do Big Brother – Desafio Final, outra versão da atração, e foi direto para o novo confinamento. “Faltava algo para trazer para o Brasil, além da experiência. E que bom que fui, porque ganhei! O Bernardo não ficou tão feliz por eu ficar confinada novamente, mas não ficou tão triste também”, gargalha ela.

Por causa disso, o piloto adiou por dois meses os planos de curtir a vida com a eleita. “Ela é influencer, youtuber, empresária, mas é alguém singular, não deve ter rótulos. Uma mulher não tem que ser definida por outra pessoa, relacionamento... Ela é a Bruna e ponto”, defende ele. “Por isso a vi de uma forma diferente. Uma menina tão nova, já com essa postura, essa mentalidade. Fui me apaixonando. Ela é especial”, derrete-se Bernardo.