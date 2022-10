Apaixonados, Bruna Gomes e Bernardo Sousa explicam como lidam com a distância

Bruna Gomes e Bernardo Sousa narram a história de amor que nasceu em um programa da TV portuguesa, o Big Brother Famosos

Por Fernanda Chaves Publicado em 29/10/2022, às 11h07

Do reality para a vida real! É entre beijos, carinhos e cumplicidade que a influenciadora Bruna Gomes (26) e o piloto português de rali Bernardo Sousa (35) narram a história de amor que nasceu em um programa da TV portuguesa e explicam como lidam com a distância. Ela mora no Rio e, ele, em Portugal. “A gente se fala no telefone o dia todo”, diz a catarinense, em ensaio exclusivo para a CARAS. “Mas faz falta o toque, né?”, observa ele.

O relacionamento começou de forma inusitada. Bruna foi convidada para o Big Brother Famosos, versão portuguesa do reality, em que conheceu o amado. “Nem imaginava estar lá, que dirá achar um namorado!”, brinca. Os dois foram finalistas do programa e Bernardo saiu vitorioso. “Ganhei dois prêmios!”, diz ele, referindo-se ao jogo e ao amor. Ao vivo, na final, ela foi convidada para o elenco do Big Brother – Desafio Final, outra versão da atração, e foi direto para o novo confinamento. “Faltava algo para trazer para o Brasil, além da experiência. E que bom que fui, porque ganhei! O Bernardo não ficou tão feliz por eu ficar confinada novamente, mas não ficou tão triste também”, gargalha ela.

Por causa disso, o piloto adiou por dois meses os planos de curtir a vida com a eleita. “Ela é influencer, youtuber, empresária, mas é alguém singular, não deve ter rótulos. Uma mulher não tem que ser definida por outra pessoa, relacionamento... Ela é a Bruna e ponto”, defende ele. “Por isso a vi de uma forma diferente. Uma menina tão nova, já com essa postura, essa mentalidade. Fui me apaixonando. Ela é especial”, derrete-se Bernardo.

A catarinense também não esconde o que sente e coloca em prática sentimentos que nunca teve em antigos relacionamentos. Romantismo é um deles. “Uso uma tornozeleira em que está escrito Brunardo, nome do nosso fã-clube. Estou brega, estou ridícula!”, diverte-se ela. “Além de tudo, ele é meu amigo, torce por mim. Acho importante você estar genuinamente ao lado daquela pessoa, sentir vontade

de falar com ela sobre todos os assuntos e ser sincero. Falta isso, não só em relacionamentos, mas na vida. Acredito que, ao levar as relações assim, tudo se torna mais fácil, mais simples”, afirma a beldade.

Hoje, eles se dividem entre Brasil e Portugal. O plano é continuar na ponte aérea, já que Bruna “Temos que ser muito flexíveis entre Brasil e Portugal, mas está tudo bem.” (Bruna) mantém uma loja de roupas aqui e Bernardo compete em sua terra natal, além de ser dono de uma empresa de barcos. “Ela quer ir para lá e eu quero vir. Vamos ficar seis meses em cada país e aproveitar o verão dos dois lados”, diz Bernardo.

Acolhida pelo público português, Bruna é sondada para trabalhar lá. “Fui para o reality pensando que seriam férias, quis sair do que estava vivendo, desopilar a cabeça. Quando vi o feedback das pessoas, fiquei feliz, pois fui eu mesma. Saber que as pessoas, em um país diferente, gostaram da Bruna, não tem preço”, afirma ela, que acaba de lançar um livro sobre sua história de vida. Casamento está nos planos do casal, nada de ritual tradicional. “A gente pensa em, do nada, chegar casados”, avisa Bruna. “Sempre fui reservada com relacionamentos, não me sentia à vontade, mas agora está diferente e não tem o que não mostrar. Todos já viram a gente 24 horas por dia”, justifica Bruna.

Fotos: Divulgação