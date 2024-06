Íris Abravanel revela que netos opinam em suas novelas: 'Assistem e dão palpite'

Em entrevista à revista CARAS, Íris Abravanel fala de sua nova trama infanto-juvenil para o SBT e abre relação com sua família

Nos preparativos para estrear uma nova trama, Íris Abravanel (75) conta que, mesmo após 15 anos fazendo novelas, continua recebendo o apoio total de sua família. Casada com Silvio Santos (93), a autora afirma que até os netos ajudam e opinam no trabalho.

"[Meus netos] assistem e dão até palpite", conta Íris Abravanel , em entrevista exclusiva à revista CARAS. No segundo semestre, ela irá estrear a nova trama infantojuvenil A Caverna Encantada, que contará com uma homenagem para seus nove netos.

"Em A Caverna Encantada, coloquei os nomes dos meus nove netos nos personagens. Já estava tendo dificuldade de lembrar o nome do ator e do personagem; colocando os nomes fica mais fácil", acrescenta a autora.

Ela explica que a inspiração para as novelas surgem de sua própria infância, e também da vida de suas filhas, Daniela (47), Patrícia (46), Rebeca (43) e Renata (39), e até mesmo dos colaboradores do SBT. Para ela, é extremamente importante trazer conteúdos que possam ser consumidos por crianças.

"Se a criança não tem conteúdo para ela, vai assistir ao conteúdo do adulto e isso não é legal. Nos preocupamos em passar uma mensagem para toda a família, para assistir com as crianças e trocar ideias sobre temas apresentados", afirma.

Ela ainda conta que começou a escrever por acaso, em uma tentativa de ajudar o marido com a emissora. "Ele tinha contratado alguns autores da Globo, mas ela os chamou de volta e ele ficou sem ninguém. Estávamos no café da tarde e eu, com pena dele, falei: você quer que eu escreva?", recorda.

"Ele disse que eu escrevia bem, mas eu escrevia bem um artigo, uma carta, um bilhete para ele; escrever uma novela é muito diferente, não tinha ideia de onde eu estava amarrando meu burro. Comecei sozinha e depois passei a chamar pessoas que eu conhecia para me ajudar."

