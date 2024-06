Roberto Justus promete inovação em ramo da construção: 'Transformar'

Ao lado de grandes nomes do ramo, Roberto Justus discute sobre novas tecnologias que possam impactar positivamente a esfera da construção civil

Uma noite para discutir o presente e o futuro da construção civil de forma inovadora. Empresário e apresentador, Roberto Justus (69) prestigiou o Event Brief, que reuniu grandes nomes do setor em Itapema, Santa Catarina. O encontro, promovido pela construtora e incorporadora Poti Junior’s SA em parceria com o grupo SteelCorp, comandado por Justus, fez a apresentação da palestra O Futuro da Construção Civil.

Somando cerca de 200 convidados, a noite foi, como se esperava, um importante encontro para discutir inovações e tendências do mercado. Além de Justus, o CEO da Poti Junior’s SA, Junior Bartolomei, e o presidente da SteelCorp, Daniel Gispert, foram os anfitriões do evento, que se destacou por abordar avanços tecnológicos na construção civil, com especial ênfase no uso do steel frame, um método de construção a seco que está revolucionando o setor.

"O nosso propósito é transformar o mercado da construção industrializada, promovendo crescimento e impacto positivo", declarou Justus. Entre os convidados ilustres estavam José Francisco Reis, conhecido como Dedeca, o diretor financeiro da Poti, Marcos Idalicio, o diretor comercial da Ornare, Pitter Schattan, o diretor comercial da SteelCorp, Daniel Borges, e o proprietário da RS Concept, Rafael Schmitt.

A presença de profissionais de renome sublinhou a relevância do evento e o alto nível das discussões. Após a palestra, os presentes ainda puderam prestigiar um delicioso coquetel, onde trocaram ideias e fortaleceram conexões profissionais, consolidando o evento como um ponto alto do calendário da construção civil em 2024.

Com uma vasta experiência e visão estratégica, Roberto Justus se uniu aos parceiros e apresentou pontos valiosos sobre o futuro da construção civil, enfatizando não somente a necessidade de inovação constante, mas também a adoção de novas tecnologias para manter a competitividade no mercado global.

"Vamos revolucionar o mercado da construção civil com um novo conceito de construção, industrializada e tecnológica", adianta o empresário, que viajou ao sul do País acompanhado de sua eleita, Ana Paula Siebert (36), e das herdeiras Rafaela Justus (14) e Vicky (4).