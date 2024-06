Íris Abravanel confessa lição que aprendeu com Silvio Santos: 'Com quem mais convivi'

Em entrevista à Revista CARAS, Íris Abravanel abre sua intimidade com Silvio Santos; ela dá mais detalhes sobre seu relacionamento após tantos anos juntos

Dizem que ao lado de um grande homem, sempre há uma grande mulher. Íris Abravanel (75) e o maior comunicador do Brasil e dono do SBT, Silvio Santos (93), cultivam uma relação há mais de 50 anos. Em entrevista exclusiva à Revista CARAS, a autora de novelas confessa lição que aprendeu com Silvio Santos: "Com quem mais convivi".

Dona Íris — como é chamada pelos corredores do canal —, recebeu CARAS com exclusividade em seu escritório no SBT, em Osasco, na Grande SP, ela reforça que o marido foi a pessoa com quem mais passou toda sua vida e aprendeu muitas lições com o apresentador. A escritora entrega que Silvio Santos é bastante romântico.

"Eu tinha 19 anos quando o conheci e já são mais de 50 anos juntos. Ele é a pessoa com quem mais convivi na vida. Aprendi a disciplina, a responsabilidade, sem falar que ele sempre foi muito companheiro", revela Íris.

"Ele é intenso até hoje. Sempre me dá presente no Dia dos Namorados, escreve bilhetinhos e fica esperando minha reação, é muito amoroso. A vida até pode ser complicada, mas você vai se adaptando e vale a pena lutar para estar junto, é gratificante ver seus filhos, netos. Ele é o amor da minha vida e esse amor foi sentido pelas meninas, passamos isso para elas", declara.

GUIADA PELA MINHA FÉ

Durante conversa com a CARAS, a autora confessou que sempre teve a preocupação de servir como exemplo para suas filhas, tendo a fé como um dos seus pilares fundamentais. Íris declara que utilizou a Bíblia como fundamento para estruturação de sua família.

"Quando as crianças são pequenas, a gente sempre tem muitas dúvidas. Como vai ser? Como vão crescer? O importante é dar o exemplo em casa. Uma vez a Eliana perguntou para o Silvio como a família dele conseguia ser tão perfeita. Ele respondeu: minha mulher lê a Bíblia", analisa.

"E é verdade. A Bíblia fala sobre todas as coisas, tem engenharia, matemática, história, guerras, lutas, vitórias, é a vida! Eu procurei me basear nos mandamentos bíblicos e construí uma família guiada pela minha fé. Estamos sempre reunidos", finaliza Íris Abravanel.

