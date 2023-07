Caco Ciocler exibe foto rara com a neta: 'Feliz dia do vovô'

Caco Ciocler se diverte com a neta durante passeio e encanta ao mostrar foto dos dois juntos

O ator Caco Ciocler comemorou o Dia dos Avós de um jeito encantador nas redes sociais. Vovô coruja, ele exibiu uma foto rara com a neta, Elis, no feed do Instagram.

Na imagem, os dois apareceram abraçando uma árvore durante um passeio ao ar livre e o ator apareceu com a expressão feliz e de orgulho da netinha. “Feliz dia do vovô”, disse ele na legenda.

Nos comentários, os fãs elogiaram a cena encantadora. “Que fofura”, disse um seguidor. “Vovozinho mais lindo! E que netinha fofa”, escreveu outro. “Foto mais linda!”, comentou mais um.

Elis é filha de Bruno Lorenzon Ciocler, que é herdeiro de Caco Ciocler.

Caco Ciocler exibe foto com a esposa

Há pouco tempo, o ator Caco Ciocler esbanjou romantismo ao mostrar uma foto inédita ao lado da esposa, a terapeuta Paula Cesari. Os dois posaram abraçados em uma data especial para o casal. Eles celebraram os dois anos desde que foram moram juntos.

Inclusive, ele mostrou uma foto das chaves da casa. “Hoje faz 2 anos que fomos acordar para sempre juntos. Dois anos que troquei de cidade, o espaço pelo aconchego, a saudade por mais saudade ainda. Te tanto!”, disse ele na legenda.

Caco e Paula estão juntos desde 2019 e se mudaram para a mesma casa durante a pandemia de Covid-19. Ele morava em São Paulo e se mudou para o Rio de Janeiro para viver com a amada.