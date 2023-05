Sertanejo Edson e Deia Cypri fazem festa luxuosa para a filha, Bella

Edson e Deia Cypri comemoram o aniversário de 4 anos da filha, Bella, em grande estilo: 'Um dia especial'

O cantor sertanejo Edson e a esposa, a apresentadora Deia Cypri, comemoraram o aniversário de 4 anos da filha, Bella, com uma festa luxuosa em Indaiatuba, no interior de São Paulo. A comemoração teve o tema de Princesa do Reino da Música, que foi criado exclusivamente para a herdeira do casal.

O evento ainda contou com a presença de personagens das princesas da Disney. A mamãe coruja falou sobre a inspiração para o tema da festa.

"Amo criar temas exclusivos para a Bella. Como Bella está em uma fase de adorar princesas. No início do ano, visitamos a Disney, e ela ficou encantada com os castelos e todo o universo das princesas. Logo tive a de criar um tema exclusivo: a Bella será coroada como a nova princesa da Disney! Sim, ela será a princesa do Reino da Música. Para tornar a brincadeira ainda mais divertida, decidimos que o Edson será o Rei da Música e eu, a Rainha (risos). Todas as princesas da Disney e até uma fada madrinha estavam presentes. Montamos até um teatro, onde a Elsa, da Frozen, que é uma rainha, corrou a Bella em uma cerimônia de coroação (risos)", disse ela.

Após a festa, Deia contou sobre a alegria da família. "Foi lindo, que emoção, que dia especial, ainda estou extasiada com tudo que a gente viveu ontem! Como é gratificante ver a felicidade da minha princesa, ver ela crescendo com um coração tão lindo", declarou.

Veja as fotos da festa da filha de Edson e Deia Cypri:

Fotos: Penélope Andeline