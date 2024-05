Adriano Imperador revela como é seu apartamento e desabafa: ‘Aqui sozinho’

Um verdadeiro luxo! Adriano Imperador compartilha detalhes de seu apartamento gigantesco no Rio de Janeiro em desabafo sobre rumores

Na manhã desta sexta-feira, 3, Adriano Imperador usou as redes sociais para exibir detalhes de seu luxuoso apartamento no Rio de Janeiro. Após rumores de um suposto envolvimento com a influenciadora digital Gracyanne Barbosa e seu ex-marido, o cantor Belo, o ex-jogador de futebol fez um tour pela propriedade para deixar claro que estava sozinho.

Desde que foi apontado como possível affair do ex-casal, Adriano tem acumulado comentários em suas publicações sobre o suposto envolvimento com a modelo e o cantor. Apesar de ter negado o romance e afirmado não ter conhecimento sobre o assunto, ele continua recebendo as mensagens, o que parece ter deixado o Imperador incomodado.

Ao chegar em casa pela madrugada, ele fez questão de mostrar que estava sozinho em casa sem dar um contexto do motivo: “Olha gente, para quem tá falando merd* aí, cheguei aqui em casa sozinho. Tá vindo falar merd*, veja bem antes de fazer! Estou aqui em casa sozinho, me acompanhem”, disse o ex-jogador enquanto exibia os cômodos do apê.

Depois de passear pelo hall de entrada e dar uma voltinha na sala de estar, sala de jantar e até na cozinha, ele exibiu detalhes de sua varanda luxuosa com uma vista impressionante: “Olha que vista maravilhosa”, disse o jogador de futebol, que se despediu do pequeno tour mandando um ‘beijo do gordo’ aos seguidores; veja as fotos:

Adriano Imperador negou rumores de envolvimento:

Vale lembrar que Adriano Imperador já publicou um vídeo para negar as especulações de que teria um envolvimento sexual com o ex-casal: "Mais uma vez essa polêmica que estão inventando sobre mim. Sobre o Belo, Gracyanne e eu. Nem sei o que é esse negócio de ménage que estão falando. Tenho maior respeito pelo Belo. Nunca saí com a Gracyanne”, disparou

Em seguida, o ex-atleta explicou que, inicialmente, não planejava comentar sobre os rumores, uma vez que não passavam de especulações infundadas. No entanto, diante da repercussão, o Imperador decidiu esclarecer a situação: “Eu ia deixar quieto. Mas como vocês sabem, quando bota o nome do Adriano, vira bola de neve”, completou.

Gracyanne e Belo anunciaram o fim do casamento após 16 anos juntos em abril deste ano. Logo, surgiram rumores de uma suposta traição da musa fitness. Em resposta, ela confirmou que se envolveu com um homem, que foi apontado como seu personal trainer, mas afirmou que já estava separada do cantor quando o caso aconteceu.