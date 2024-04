Adriano Imperador abre o jogo sobre suposto affair com Belo e Gracyanne: ‘Nunca fiz’

Adriano Imperador perde a linha e fala em processo depois de ser apontado como affair de Belo e Gracyanne Barbosa; entenda

Nesta sexta-feira, 26, Adriano Imperador decidiu quebrar o silêncio sobre os rumores de um possível envolvimento amoroso com Belo e Gracyanne Barbosa. Após o anúncio da separação do casal, o ex-jogador de futebol foi apontado como um possível affair. Incomodado, ele desmentiu os boatos em suas redes sociais e ameaçou entrar com um processo.

Em sua conta no Instagram, o Imperador publicou um vídeo para negar as especulações de que teria tido um envolvimento sexual com a modelo e o cantor: "Mais uma vez essa polêmica que estão inventando sobre mim. Sobre o Belo, Gracyanne e eu. Nem sei o que é esse negócio de ménage que estão falando. Tenho maior respeito pelo Belo. Nunca saí com a Gracyanne”, disparou

Em seguida, o ex-atleta explicou que, inicialmente, não planejava comentar sobre os rumores, uma vez que não passavam de especulações infundadas. No entanto, diante da repercussão, o Imperador decidiu esclarecer a situação: “Eu ia deixar quieto. Mas como vocês sabem, quando bota o nome do Adriano, vira bola de neve”, completou.

“Como isso não está parando, vou deixar bem claro aqui esse rapaz que está falando isso de mim, que inventou isso de mim, pode ter certeza que vai ser processado. Isso não existe. Nunca fiz isso na minha vida. Sempre, quando menos espero, inventam essas coisas sobre mim. Meus fãs, isso é tudo mentira”, ele desabafou sobre os rumores.

Por fim, Adriano reiterou que nunca teve relações a três e reafirmou que são apenas rumores: “Nunca fiz esse tal de ménage aí. Isso é a grande verdade. Sou homem, todo mundo sabe disso”, disse em meio às risadas. Rapidamente, a publicação do craque viralizou e ele ganhou apoio dos seguidores nos comentários; assista ao vídeo:

Vale lembrar que Gracyanne e Belo anunciaram o fim do casamento após 16 anos juntos na semana passada. Logo, surgiram rumores de uma suposta traição da musa fitness. Em resposta, ela confirmou que se envolveu com um homem, que foi apontado como seu personal trainer, mas afirmou que já estava separada do cantor quando o caso aconteceu.

