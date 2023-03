Em foto chorando, ex de Adriano Imperador abre coração sobre período de luto da relação

Micaela Mesquita, ex-esposa do jogador Adriano, contou sobre a dor que sentiu com a separação

A influenciadora Micaela Mesquita, ex-mulher do jogador Adriano Imperador, falou sobre o luto do término do relacionamento em suas redes sociais.

Em uma foto chorando publicada nos stories, ela escreveu: “Essa foto foi quando eu fiquei triste por um tempo. Nem sempre um grande amor dá certo e quando chega ao fim, dói muito. Precisamos passar por esse período de luto e esperar que o tempo faça seu papel e cure nosso coração para te ajudar a se desprender do passado”, escreveu ela.

“Eu me amo por tudo o que eu superei em silêncio e sozinha. Acredite em você e valorize quem você é. Isso te fará tão bem e te deixará tão feliz, mulher”, concluiu sobre o coração partido.

Nesses meses, ela chegou publicar uma foto de mãos dadas com um homem, mas apagou a publicação rapidamente.

Vale lembrar que os dois tecnicamente ainda estão casados porque o matrimônio ainda não foi anulada. Ao publicar foto com uma ruiva pouco depois do término e recebeu comentário de Micaela. "Ai que lindosssss, desejo toda a felicidade do mundo. Adriano, me manda o divórcio", pediu.

Veja: