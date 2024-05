Eliezer atualiza estado de obra de mansão com Viih Tube: 'Quase'

Viih Tube e Eliezer estão terminando de construir uma mansão no interior de São Paulo para morar com Lua di Felice e o irmãozinho

A família de Viih Tube e Eliezer está prestes a aumentar e os influenciadores estão se preparando para as mudanças. Mesmo antes de descobrir a segunda gravidez, o casal deu início à construção de uma mansão para a família em Granja Viana, São Paulo.

Nesta quinta-feira, 16, o ex-BBB atualizou os seus seguidores como está o andamento da obra. "'Já acabou a obra, Eli?' Ainda não, mas tá quase. Hoje estamos instalando o piso da academia", contou. Ele listou o que ainda precisa ser feito. "Vou mostrar um status da obra. Está faltando sauna, academia, brinquedoteca, spa e salão de beleza. Antes faltava a casa inteira, agora são só cinco ambientes", brincou. A academia deve ficar pronta ainda hoje, de acordo com o ex-BBB.

Além dos espaços tradicionais, como quartos, cozinha e banheiro, a casa terá um bar, lago artificial, sala de lareira, cinema, horta, redário, deck com banheira de hidromassagem, jardim com 366 flores no quarto de Lua di Felice, que Eli já falou sobre em suas redes sociais:

"Sim, gente, a Lua vai ter um jardim para ela. Vou mostrar a estrutura. Essa é a varanda dela, o quarto... Aqui vai ser a estrutura e em cada quadradinho vai entrar um vasinho de planta. Então ela vai ter um jardim de flores para ela", explicou o ex-BBB.

O casal se mudou oficialmente para o imovem em março deste ano. A mansão, adquirida por R$ 8,5 milhões por Eliezer e Viih Tube e conta com quatro suítes, seis banheiros, piscina, sauna, academia, sala de cinema e TV e área gourmet, entre outros atrativos.

Eliezer se declara para Viih Tube ao abrir álbum de fotos

Eliezer usou as redes sociais nesta quinta-feira, 16, para compartilhar uma bela homenagem à esposa, Viih Tube. Pais da pequena Lua Di Felice, de 1 aninho de vida, os dois descobriram no último fim de semana que estão à espera de um menino.

Em seu perfil oficial no Instagram, Eliezer abriu o álbum de fotos do chá revelação, realizado no domingo, 12, Dia das Mães, e aproveitou para se declarar à companheira. "Tenho a mulher mais linda do mundo e eu posso provar. Te amo", escreveu ele na legenda, exaltando a famosa. Nas imagens publicadas, o casal aparece juntinho em clima de muito amor enquanto Viih Tube acaricia a barriguinha de grávida.