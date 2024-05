Eliezer se declara para Viih Tube ao abrir álbum de fotos do chá revelação

Casalzão! À espera de seu segundo filho com Eliezer, a influenciadora Viih Tube ganhou uma homenagem especial do marido: 'Mais linda'

O influenciador e ex-BBB Eliezer usou as redes sociais nesta quinta-feira, 16, para compartilhar uma bela homenagem à esposa, Viih Tube. Pais da pequena Lua Di Felice, de 1 aninho de vida, os dois descobriram no último fim de semana que estão à espera de um menino.

Em seu perfil oficial no Instagram, Eliezer abriu o álbum de fotos do chá revelação, realizado no domingo, 12, Dia das Mães, e aproveitou para se declarar à companheira. "Tenho a mulher mais linda do mundo e eu posso provar. Te amo", escreveu ele na legenda, exaltando a famosa.

Nas imagens publicadas, o casal aparece juntinho em clima de muito amor enquanto Viih Tube acaricia a barriguinha de grávida. Nos comentários, diversos amigos e admiradores deixaram mensagens carinhosas aos dois.

"Ela é uma princesa. Sou apaixonada nela e na sua família, Eli", se derreteu uma internauta. "Que fotos incríveis, reflete muito a felicidade de vocês! Lindos!", disse outra. "A gravidinha mais linda", falou uma terceira.

Na noite de terça-feira, 14, Viih Tube dividiu com os fãs um novo clique da segunda gestação e exibiu sua nova silhueta em frente a um espelho. Na imagem, é possível perceber que a barriguinha já está aparecendo.

Vale lembrar que, até o momento, o casal de influenciadores ainda não revelou o nome escolhido para o herdeiro caçula. Apesar do mistério, Viih já deu um breve spoiler sobre a decisão deles.

Eliezer revela faturamento de empresa criada para a filha

Mini-empresária! Filha dos ex-BBBs Eliezer e Viih Tube, a pequena Lua Di Felice, de 1 aninho de vida, já possui um grande patrimônio. Criada especialmente para ela, a empresa 'BabyTube', com foco em brinquedos infantis, foi anunciada ao público no dia em que a pequena chegou ao mundo.

Em participação no podcast 'No Lucro CNN', apresentado pelo jornalista Phelipe Siani, Eliezer surpreendeu ao falar sobre o faturamento da empresa feita por ele e a esposa, Viih Tube. Acima do lucro, o ex-participante do BBB 22 abriu o coração e contou que o casal possui um valor sentimental pela marca. Confira detalhes!