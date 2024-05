Viih Tube dá pista sobre nome do segundo filho: "Todo mundo acha que é Sol"

Após anunciar que está esperando um menino, Viih Tube falou sobre o nome de seu bebê e revelou que há uma conexão com o nome da irmã, Lua

No último domingo, 12, Viih Tube e Eliezer anunciaram que estão esperando um menino. Nesta terça-feira, 14, durante uma live do "Pod Delas" para arrecadar doações para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, a influencer também compartilhou alguns detalhes sobre o nome do bebê.

Ao ser questionada se o pequeno já possui um nome, a influenciadora não apenas confirmou, mas também revelou que há uma conexão com o nome da irmã, Lua Di Felice. Mas se limitou a dizer que a criança não se chamará Céu. "Não é Céu não, gente, pelo amor de Deus. E não é Sol também, todo mundo acha que é Sol. Não é, tá, gente?", garantiu.

As apresentadoras ainda tentaram descobrir mais detalhes e questionaram se o nome está relacionado com planetas ou se o bebê sofreria bullying com um nome diferente. "Não vou dar esse spoiler, mas acho que ele não vai sofrer bullying com o nome, eu acho que o nome é bonito", garantiu a esposa de Eliezer.

Eliezer revela faturamento da empresa de Lua

Em recente participação no podcast 'No Lucro CNN', apresentado pelo jornalista Phelipe Siani, Eliezer falou sobre o faturamento da empresa feita por ele e Viih Tube. Criada especialmente para Lua Di Felice, de 1 ano de vida, a "Baby Tube" é focada em brinquedos infantis e seu lançamento foi anunciado no dia do nascimento da pequena.

"A gente lançou no dia que ela nasceu. E a marca só nasceu porque ela existiu na nossa vida, porque tanto eu quanto a Viih não sabíamos nada desse mundo da maternidade, esse mundo infantil", ponderou o ex-BBB. "Tenho dados, não de cabeça, mas tenho dados", disse o pai de Lua. "Segundo o Sebrae, [movimenta] R$ 16 bilhões por ano. Ou seja, bola dentro. Vocês foram pra um mercado que dá grana", contou o jornalista Phelipe Siani.