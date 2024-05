Eliezer surpreende ao revelar faturamento de empresa criada para a filha, Lua

À espera de seu segundo filho com Viih Tube, Eliezer falou sobre o lucro da empresa feita especialmente para a primogênita do casal

Mini-empresária! Filha dos ex-BBBs Eliezer e Viih Tube, a pequena Lua Di Felice, de 1 aninho de vida, já possui um grande patrimônio. Criada especialmente para ela, a empresa 'BabyTube', com foco em brinquedos infantis, foi anunciada ao público no dia em que a pequena chegou ao mundo.

Em participação no podcast 'No Lucro CNN', apresentado pelo jornalista Phelipe Siani, Eliezer surpreendeu ao falar sobre o faturamento da empresa feita por ele e a esposa, Viih Tube. Acima do lucro, o ex-participante do BBB 22 abriu o coração e contou que o casal possui um valor sentimental pela marca.

"A Lua nasceu empresária, dona de marca, dona de tudo", se divertiu Eliezer. E continuou: "Tudo o que a gente faz é pra ela, essa é a verdade. A gente abriu a marca BabyTube, que é de brinquedos infantis, no dia que ela nasceu. A gente lançou no dia que ela nasceu. E a marca só nasceu porque ela existiu na nossa vida, porque tanto eu quanto a Viih não sabíamos nada desse mundo da maternidade, esse mundo infantil".

Em seguida, o marido de Viih Tube falou sobre os valores que a empresa da filha movimenta em todo o país. "Tenho dados, não de cabeça, mas tenho dados", declarou o pai de Lua. "Segundo o Sebrae, [movimenta] R$ 16 bilhões por ano. Ou seja, bola dentro. Vocês foram pra um mercado que dá grana", disse Phelipe Siani.

À espera do segundo filho, Eliezer ainda mencionou as críticas que o casal recebeu após organizarem uma festa luxuosa de 1 ano para a primogênita. "Na festa da Lua, as pessoas falam: 'Ah, gastou tantos milhões. Mas foi um grande investimento da marca também, porque ali nós lançamos nossa música", declarou.

"Agora a gente entrou no mercado musical infantil, a gente entrou no mercado de animação infantil, no de teatro pra festas infantis. Então o aniversário da Lua foi o momento que a gente investiu tudo o que a gente pôde pra Baby Tube acontecer, pra fazer a nossa marca, porque a gente sabia que seria uma grande repercussão", completou Eliezer.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viih Tube (@viihtube)

Viih Tube mostra fotos inéditas de chá revelação de segundo filho com Eliezer

A influenciadora digital Viih Tube e seu marido, Eliezer, estão à espera de um menino, o segundo filho do casal. A revelação foi feita através de uma grande festa no último domingo, 12, que ganhou fotos inéditas nas redes sociais nesta noite de segunda-feira, 13.

Animada com a adição em sua família, a ex-BBB compartilhou alguns cliques do chá revelação em seu perfil oficial do Instagram e comemorou a espera do irmão de sua primogênita, Lua Di Felice, que completou 1 ano recentemente.

Nos cliques, Viih Tube apareceu com Eliezer em um mar de bexigas e confetes azuis, que revelaram o sexo do bebê para os convidados da festa. A famosa ainda apareceu com sua filha no colo, participando desse momento muito especial para a família. Confira!