Eliezer revela ter gastado de mais de R$ 3 milhões com festa aniversário da Lua

Eliezer e Viih Tube organizaram uma celebração de três dias realizada em um resort, que contou com a presença e shows de famosos

Eliezer e Viih Tube celebraram recentemente o primeiro ano da filha, Lua di Felice, em um evento de três dias. O empresário e ex-BBB revelou que o teto de gastos estabelecido pelo casal havia sido de R$ 3 milhões. No entanto, o valor da festa ultrapassou o orçamento.

Em entrevista ao jornal O Globo, o influenciador comentou sobre os gastos com a celebração que ele e Viih organizaram para a bebê: “Não fiz as contas ainda, mas passou do que a gente achou que ia gastar”, abriu o jogo.

A festa, além de contar com a presença de famosos e vários shows, teve três celebrações temáticas: o Chá da Alice, com estética inspirada em Alice no País das Maravilhas, no primeiro dia. A Floresta Encantada da Lua foi a atração do segundo dia, com todos vestidos como animais e show da Larissa Manoela. No último dia, a celebração teve um café da manhà com temática de princesas da Disney.

“A conta do resort ainda não chegou para a gente. Mas aquele valor que saiu na mídia, de R$10 milhões, posso dizer que não é verdade. Não chegou a isso. Mas saiu dos R$ 3 milhões que a gente achou que gastaria. Eu não sei exatamente quanto foi, mas para a gente o valor foi muito mais sentimental do que material, porque ali a gente realizou muitos sonhos”, contou.

A primeira filha do casal teve o aniversário celebrado em um resort entre os dias 12 e 14 deste mês. Para a concepção do evento, mais de 250 pessoas trabalharam para viabilizar a comemoração da pequena.

“O resort, por exemplo, a gente fez uma parceria. A gente pagou, mas não foi o valor cheio. Quando saiu essa notícia, a pessoa que fez o cálculo usou o valor cheio da diária que estava no site. Mas a gente fez uma negociação e pagou como se fosse uma empresa fechando um hotel. Então, querendo ou não, sai um pouco mais barato”, explicou o papai coruja.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viih Tube (@viihtube)

Viih Tube desabafa após confusão em aniversário da filha

Viih Tube usou as redes sociais para fazer um breve desabafo a respeito dos três dias de festas realizados para a filha, Lua Di Felice, que completou seu primeiro aninho de vida. Em uma espécie de 'carta aberta' para a pequena, a famosa se desculpou pelas polêmicas em torno da data especial e reforçou que não falará mais sobre o assunto publicamente.

Através de seus stories no Instagram, a mãe da pequena Lua escolheu um registro fofíssimo em família e escreveu um desabafo. "Filha seu aniversário foi tão perfeito, não quero que outras coisas sobressaiam isso. Mesmo que a mamãe não tenha conseguido não dar satisfação para outras coisas, às vezes é difícil não falar. Não explicar, não se justificar, mas, na verdade, eu não preciso!", iniciou ela.