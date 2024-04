Viih Tube desabafa após confusão em aniversário da filha: 'Mamãe traumatizou'

Em uma carta aberta, Viih Tube se desculpou com a filha, Lua Di Felice, a respeito de polêmicas que surgiram em torno da festa da pequena

A influenciadora Viih Tube usou as redes sociais para fazer um breve desabafo a respeito dos três dias de festas realizados para a filha, Lua Di Felice, que completou seu primeiro aninho de vida. Em uma espécie de 'carta aberta' para a pequena, a famosa se desculpou pelas polêmicas em torno da data especial e reforçou que não falará mais sobre o assunto publicamente.

Para quem não sabe, a festa acabou gerando uma confusão com a cantora Manu Bahtidão, uma das principais atrações do último dia de evento. Na ocasião, a artista, que alegou enfrentar alguns contratempos, se recusou a cantar na celebração e fez acusações contra Viih Tube e Eliezer - desmentidas pelo ex-BBB.

Através de seus stories no Instagram, a mãe da pequena Lua escolheu um registro fofíssimo em família e escreveu um desabafo. "Filha seu aniversário foi tão perfeito, não quero que outras coisas sobressaiam isso. Mesmo que a mamãe não tenha conseguido não dar satisfação para outras coisas, às vezes é difícil não falar. Não explicar, não se justificar, mas, na verdade, eu não preciso!", iniciou ela.

"Então peço desculpas porque não é a energia que você merece que tudo termine. Você é minha princesa e foi tudo por você. Tô tão feliz que você curtiu tanto! Isso é o mais importante, por isso não falarei mais sobre nada que não seja sobre como foi tudo maravilhoso, não é essa atenção/energia que minha família merece", continuou a influenciadora digital.

Por fim, em tom de brincadeira, Viih Tube avisou que após toda a confusão, não realizará um grande evento para o segundo filho do casal: "Não me pronunciarei sobre mais nada, nem ninguém, mas seu irmãozinho quando vier, vai ser só um bolinho, a mamãe traumatizou kkkkkk e ele ou ela vai entender kkkk", concluiu a famosa.

Viih Tube desabafa após festa da filha - Foto: Reprodução / Instagram

Eliezer rebate novas acusações de Manu Bahtidão

No último final de semana, Viih Tube e Eliezer celebraram o primeiro aniversário da filha com um grande festival. Mas a festa acabou gerando uma confusão com uma das principais atrações, Manu Bahtidão. Após enfrentar alguns contratempos, a cantora se recusou a cantar no evento e fez novas acusações, que foram desmentidas pelo influenciador.

Em conversa com o Portal Léo Dias, Manu afirmou que mesmo após todos os perrengues que enfrentou para chegar ao evento, seu filho foi impedido de ficar no evento com a babá: "Em momento algum recebi convite. Eu pedi a equipe dela para que meu filho de 7 anos ficasse na festa, eles disseram não, a vontade era chorar de vergonha", disse.

No entanto, Eliezer decidiu usar suas redes sociais para se pronunciar sobre a situação e desmentiu a acusação: "Kkkkkkkk é piada? Filho da Manu estava a festa inteira com a Jaqueline. A festa foi toda gravada e ele aparece 200 mil vezes nos vídeos. Você quer um compilado dos melhores momentos dele?", disparou em um comentário.

Na ocasião, o influenciador inicialmente considerou a notícia como falsa, mas depois teve acesso a um áudio em que a cantora descreve a situação. Por isso, ele fez uma nova postagem em seus stories no Instagram. Eliezer se desculpou com o colunista e reforçou seu posicionamento sobre a cantora, afirmando ter provas, incluindo prints das conversas com a babá, além das imagens das câmeras. Confira!