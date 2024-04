Saiba quanto Vivi Wanderley gastou em festa luxuosa para 200 convidados

Vivi Wanderley celebrou seus 23 anos na última quinta-feira, 25, em uma casa de festa de alto padrão em São Paulo; veja quanto a influenciadora gastou

Vivi Wanderley comemorou a chegada de seus 23 anos na última quinta-feira, 25, com uma luxuosa festa em São Paulo. A influenciadora reuniu cerca de 200 convidados no evento totalmente decorado na cor verde e chamou atenção dos internautas com a celebração que se estendeu pela madrugada.

A jovem escolheu a Casa Altior, localizada em Alto dos Pinheiros, bairro de alto padrão da zona oeste capital paulista. De acordo com apuração da CARAS Brasil, a locação do espaço escolhido por Vivi Wanderley para uma festa de sete horas com cerca de 200 convidados custa em torno de R$ 89 mil .

Além de desembolsar uma grande quantia no local, a influenciadora também investiu nos looks para a ocasião. Para recepcionar seus amigos e familiares, ela vestiu um conjunto da grife brasileira Artemisi, com um corset sob medida que custa R$ 2.800.

Ao longo da noite, o tapete verde recebeu diversas celebridades. Nomes como Pedro Sampaio, Yasmin Brunet, Maisa, Jean Paulo Campos, Pocah, Rebecca, Kéfera, Halessia, Francini Ehlke, Ananda, Cinthia Cruz, Christian Figueiredo, Zoo, Lara Silva, WIU e Fefe Schineider marcaram presença no evento.

Vivi Wanderley se tornou conhecida pouco antes da pandemia, ao viralizar com vídeos de trends e danças no TikTok. Nascida em Miami, nos Estados Unidos, no dia 4 de abril de 2001, ela cresceu em Belo Horizonte e, agora, se dedica à carreira de cantora.

Em dezembro de 2022, a influenciadora lançou sua primeira música, Playground. Desde então, ela lançou outros trabalhos como, Princesinha passa o rodo, em parceria com a cantora Melody, Vingancinha e Miami.

Além disso, no ano passado, ela também esteve envolvida em algumas polêmicas em torno do término do relacionamento com o influenciador Juliano Floss. Separados desde então, Vivi preferiu não comentar sobre o suposto affair do ex-namorado com a cantora Marina Sena.

CONFIRA FOTOS DA FESTA DE ANIVERSÁRIO DE VIVI WANDERLEY: