Vivi Wanderley exibe corpão impressionante durante eurotrip com Jade Picon e Juliette

Influenciadora digital e cantora Vivi Wanderley está aproveitando viagem pela Europa com Jade Picon, Juliette e mais amigas

Nesta terça-feira, 20, a cantora e influenciadora digital Vivi Wanderley decidiu elevar a temperatura da internet! Viajando pela Europa acompanhada de famosas como Jade Picon, Juliette Freire, Marina Sena e outras, a artista exibiu seu corpão impecável em alguns cliques sensacionais durante a passagem pela linda cidade de Mykonos, na Grécia.

“Sempre no mood verde”, escreveu a influenciadora digital, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram. Curtindo um jantar para lá de chique com as amigas durante a viagem pela Europa, Vivi apostou em um conjunto sensual, deixando seus seguidores babando.

Com um conjunto de crochê transparente, a cantora exibiu seu corpão absurdo pelos buraquinhos que o tecido deixava escapar. Com uma fenda que vai até sua virilha, Vivi escolheu uma calcinha preta para compor o look, que era feito de uma saia e um cropped verdes.

Os comentários da postagem foram inundados de elogios para a beleza escultural da cantora. “Se tá assim verde… imagine madura”, brincou a cantora Pabllo Vittar, babando na amiga. “Que diva! Simplesmente amei”, disparou uma outra internauta. “Rapaz… Quem é essa gatinha?”, disparou uma outra usuária. Além dos milhares de emojis de corações de todos os tipos de cores possíveis, palminhas, foguinhos, carinhas de apaixonados, entre muitos outros, enviados para enaltecer ainda mais a perfeição de Vivi Wanderley.

Quem também está recebendo diversos elogios dos seguidores enquanto compartilha momentos durante a viagem para a Grécia é a influenciadora Jade Picon. A atriz da novela “Travessia” está arrancando suspiros com fotos de seu corpo escultural em cenários paradisíacos. A participante do BBB 22 levou os fãs à loucura ao mostrar a marquinha de bronzeado em fotos com um biquíni branco. “Dia 6! Será que eu posso ficar aqui alguns meses? [Risos]”, escreveu a influenciadora digital, na legenda da publicação provocativa.