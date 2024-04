Vivi Wanderley comenta suposto affair de Juliano Floss e Marina Sena: ‘Fora’

Após flagra de Juliano Floss e Marina Sena juntos, Vivi Wanderley abre o jogo e opina sobre suposto affair de seu ex-namorado com amiga

Na última quinta-feira, 25, Juliano Floss e Marina Sena chamaram atenção após aparecerem juntos em uma foto, em meio a rumores de um affair. Isso porque o dançarino estaria envolvido com uma amiga de sua ex-namorada, a cantora e influenciadora digital Vivi Wanderley. Agora, ela se pronunciou sobre o suposto relacionamento.

Vivi organizou uma festa de aniversário luxuosa e durante o evento foi questionada sobre o suposto romance entre seu ex-namorado e uma amiga antiga. De forma sincera, ela respondeu que rompeu os laços e que ambos não fazem mais parte de sua vida: "Não cabe a mim falar sobre isso, porque é uma coisa que não faz mais parte da minha vida”, iniciou.

“Acho que posso falar mais sobre mim, minha nova fase, me descobrindo mais como cantora. Estou fora desse mundo de fofocas”, Vivi declarou ao GShow. Na sequência, a influenciadora celebrou a nova fase profissional e o apoio do público em meio às polêmicas: “Eu recebo muito carinho dos meus fãs, sou muito grata por isso”, completou.

“Claro que a gente não posta tudo, não cabe uma vida toda em alguns stories: tento mostrar mais a parte boa, tem os perrengues que a gente não mostra, mas tento ser o mais verdadeira possível, porque a galera se identifica com isso”, disse a cantora, que namorou com o dançarino, presente no elenco do 'Dança dos Famosos' durante dois anos.

No final de dezembro do ano passado, Vivi anunciou que colocou um ponto final no namoro, mas parece que o término não foi em bons termos: "Não sei se ele lembra, mas tentei conversar duas vezes. Ele andava pelo evento e debochava de mim. Então eu disse que acabou e ele deu um joinha para mim, continuou curtindo com a galera”, ela contou.

Pouco tempo depois, a cantora deixou de seguir uma de suas amigas, Marina Sena, e teve a gentileza retribuída em questão de minutos. Logo, começaram a circular rumores de que Vivi estaria chateada com a voz de Por supuesto por conta de um affair com seu ex-namorado, mas a assessoria dela negou os rumores e afirmou não ter conhecimento de uma briga.

A amizade de Vivi Wanderley e Marina Sena

Vivi Wanderley e Marina Sena faziam frequentes aparições juntas e reforçavam a amizade nas redes sociais. Em julho do ano passado, ainda quando namorava o influenciador digital e dançarino Juliano Floss, a voz de PLAYGROUND viajou para a Grécia com Anitta, Juliette e Jade Picon. Marina também estava no país com o grupo, mas tudo esfriou após o unfollow da artista.