Brigadas? Vivi Wanderley toma atitude após deixar de seguir Marina Sena

Vivi Wanderley deixou de seguir Marina Sena no Instagram e levantou rumores de briga. A CARAS Brasil descobriu que cantora tomou uma atitude drástica após a gentileza com a amiga

Dizem que o ano só começa depois do carnaval. Vivi Wanderley (22) resolveu entrar 2024 fazendo uma limpeza em seu Instagram. A cantora deixou de seguir Marina Sena (27) nesta quinta-feira, 22, e teve a gentileza retribuída minutos depois. A CARAS Brasil procurou as envolvidas para entender o que aconteceu com a amizade que até então era admirada por milhares de seguidores.

A reportagem apurou que Vivi teve o celular "retirado" por familiares. A intérprete de PLAYGROUND resolveu passar alguns dias em um lugar calmo e sem acesso a internet para se reconectar com o seu interior. A ideia de ficar longe do aparelho teria sido aprovada pela a artista.

Nas redes sociais, a movimentação curiosa das amigas chamou atenção e se tornou um dos assuntos mais comentados do dia. Procurada pela CARAS Brasil, a assessoria de imprensa da artista afirma não conseguir contato, já que ela está incomunicável. "Ela resolveu tirar um tempo pra ficar com a família, se apegar com a família e se conectar consigo mesma", diz.

Circulam rumores de bastidor de que Vivi estaria chateada com a voz de Por supuesto. Questionada sobre uma possível briga das duas, a equipe de Wanderley diz não ter conhecimento. Uma prima da cantora disse que ela não vai comentar sobre o unfollow em Sena, já que prefere se desconectar de tudo o que está acontecendo na internet.

AMIZADE DE VIVI E MARINA SENA

As duas artistas faziam frequentes aparições juntas e reforçavam a amizade. Em julho de 2023, ainda quando namorava o influenciador digital e dançarino Juliano Floss (20), a voz de PLAYGROUND viajou para a Grécia com Anitta, Juliette e Jade Picon. Marina também estava no país com o grupo.

A reportagem procurou Marina Sena para comentar o unfollow na amiga, mas até a publicação deste texto não obtivemos retorno.