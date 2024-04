Eliezer rebate novas acusações de Manu Bahtidão após confusão com Viih Tube

Após a confusão nos bastidores da festa de Lua entre Manu Bahtidão e Viih Tube, Eliezer rebate as acusações e apresenta provas

No último final de semana, Viih Tube e Eliezer celebraram o primeiro aniversário da filha com um grande festival. Mas a festa acabou gerando uma confusão com uma das principais atrações, Manu Bahtidão. Após enfrentar alguns contratempos, a cantora se recusou a cantar no evento e fez novas acusações, que foram desmentidas pelo influenciador.

Em conversa com o Portal Léo Dias, Manu afirmou que mesmo após todos os perrengues que enfrentou para chegar ao evento, seu filho foi impedido de ficar no evento com a babá: "Em momento algum recebi convite. Eu pedi a equipe dela para que meu filho de 7 anos ficasse na festa, eles disseram não, A vontade era chorar e vergonha”, disse.

“Eu não precisava disso. Sou cantora, fui entregar meu show de graça e não pude deixar meu filho de 7 anos junto com a babá dele para curtir, não deixaram porque não foi convidado", a artista alegou que a organização não permitiu que seu filho ficasse na festa sob os cuidados de sua funcionária enquanto ela saía para outro show, depois de recusar a se apresentar no evento de Lua.

No entanto, Eliezer decidiu usar suas redes sociais para se pronunciar sobre a situação e desmentiu a acusação: "Kkkkkkkk é piada? Filho da Manu estava a festa inteira com a Jaqueline. A festa foi toda gravada e ele aparece 200 mil vezes nos vídeos. Você quer um compilado dos melhores momentos dele?”, disparou em um comentário.

Na ocasião, o influenciador inicialmente considerou a notícia como falsa, mas depois teve acesso a um áudio em que a cantora descreve a situação. Por isso, ele fez uma nova postagem em seus stories no Instagram. Eliezer se desculpou com o colunista e reforçou seu posicionamento sobre a cantora, afirmando ter provas, incluindo prints das conversas com a babá, além das imagens das câmeras.

“Ele só publicou o que ela disse. Peço desculpas para ele. E, Manu, gente... Já chamei ela para conversar para esclarecer. Mas dizer que expulsamos seu filho da festa, mano? Eu não ia me meter nisso, o negócio aconteceu sábado e eu fiquei calado. Estava chateado com a situação, mas tem muita coisa por trás”, disse o influenciador.

O que aconteceu entre Manu Bahtidão e Viih Tube?

Viih Tube provou que toda boa festa tem confusão. A influenciadora, que organizou uma celebração luxuosa para comemorar o primeiro ano de vida da filha com Eliezer, Lua, se envolveu em uma polêmica quando a cantora Manu Bahtidão se recusou a se apresentar no evento. Ambas, já se manifestaram e deram suas versões sobre o ocorrido

Manu afirmou que se atrasou devido a um problema com o voo e, ao chegar ao evento, sentiu-se ofendida pelo aparente desinteresse de Viih. Por outro lado, a influenciadora respondeu que estava aproveitando a festa da filha e que havia oferecido toda a estrutura necessária para o show da cantora, que decidiu não se apresentar; aos detalhes.