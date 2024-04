Último dia de festa da filha de Viih Tube e Eliezer encanta com decoração luxuosa

Viih Tube e Eliezer não economizaram nos detalhes e encantam com decoração luxuosa no último dia do festival da filha, Lua di Felice

Na manhã deste domingo, 14, a festa de aniversário da Lua, filha da Viih Tube e Eliezer, chega ao fim, mas com muito estilo! Depois de dois dias de celebrações, o encerramento acontece com o 'Café da Manhã com as Princesas'. Por isso, os convidados devem ir de pijama para comparecer ao evento, que conta com uma decoração luxuosa na temática.

Com atenção aos mínimos detalhes, Viih e Eliezer transformaram o hotel em um verdadeiro castelo. Poucas horas após a festa à fantasia que teve como temática os bichinhos preferidos das crianças, o casal manteve o ritmo da celebração e trouxe a magia dos contos de fadas para o café da manhã especial, que deve receber cerca de 400 convidados.

O hotel foi transformado em um jardim encantado de castelo, com decoração repleta de borboletas, fadas, flores e bonecas. Viih caprichou ainda mais com prateleiras cheias de lembrancinhas, estações de doces finos e uma infinidade de balões nas cores verde e lilás. Para completar, o evento contará com a presença das personagens dos filmes encantados.

Durante o café da manhã especial, as crianças terão uma programação recheada de diversão com oficinas para produção de coroas, capas e pulseiras, além de brincadeiras e danças para tomar café. Enquanto isso, os pais poderão contar com monitores para entreter os pequenos, facilitando o check-out e a saída do hotel após o último dia de festa; confira as fotos:

Vale lembrar que Lua, que completou seu primeiro ano de vida na última terça-feira, 9, e teve a data especial celebrada em um resort em São Paulo durante três dias: 12, 13 e 14 de abril. O primeiro dia foi marcado com o tema 'Alice no País das Maravilhas' e contou com a presença de diversos famosos, que aderiram ao 'cabelo maluco' como fantasia.

No segundo dia, o tema do evento foi 'Mundo Encantado', uma festa onde as crianças foram convidadas a irem fantasiadas de seus animais favoritos. Os adultos entraram na brincadeira e também se vestiram de bichinhos. A diversão foi garantida com apresentações especiais, incluindo a cantora Larissa Manoela e o grupo infantil Galinha Pintadinha.

