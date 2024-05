Viih Tube mostra fotos inéditas de chá revelação de segundo filho com Eliezer

Em suas redes sociais, Viih Tube abre álbum de fotos e mostra cliques inéditos de chá revelação de seu segundo filho com Eliezer; confira!

A influenciadora digital Viih Tube e seu marido, Eliezer, estão à espera de um menino, o segundo filho do casal. A revelação foi feita através de uma grande festa no último domingo, 12, que ganhou fotos inéditas nas redes sociais nesta noite de segunda-feira, 13.

Animada com a adição em sua família, a ex-BBB compartilhou alguns cliques do chá revelação em seu perfil oficial do Instagram e comemorou a espera do irmão de sua primogênita, Lua Di Felice, que completou 1 ano recentemente.

Nos cliques, Viih Tube apareceu com Eliezer em um mar de bexigas e confetes azuis, que revelaram o sexo do bebê para os convidados da festa. A famosa ainda apareceu com sua filha no colo, participando desse momento muito especial para a família.

"Agora nosso mundo também é azul", escreveu a futura mamãe de dois na legenda da publicação. O chá revelação foi realizado em um buffet luxuoso em São Paulo, sendo que a novidade foi revelada ao público por meio de uma live no YouTube.

Confira as fotos:

Quanto Viih Tube e Eliezer gastaram em chá revelação?

Viih Tube e Eliezer reuniram amigos e familiares neste domingo, 12, para um chá revelação do sexo do segundo bebê. A festa foi realizada em um buffet infantil em São Paulo, e contou com cerca de 150 convidados, além de um especial de almoço e brinquedos para as crianças.

Para a ocasião, os ex-BBBs escolheram celebrar o momento na unidade da Vila Leopoldina, em São Paulo, do Buffet Spasso Dourado Kids. Para a unidade, a empresa cobra cerca de R$ 200 por convidados acima de 5 anos em festas de quatro horas de duração, a depender do cardápio, de acordo com uma publicação de agosto de 2023. Com este valor, o casal de influenciadores teria desembolsado cerca de R$ 30 mil para o evento.

O evento, que também marca a comemoração do Dia das Mães, foi idealizado para ser menor do que o aniversário de 1 ano e chá revelação de Lua, primeira filha do casal. Os dois decidiram comemorar a data sem a presença de imprensa, para que o foco continue na cobertura da tragédia que acontece no Rio Grande do Sul.