Grávida do segundo filho, Viih Tube mostra evolução da barriguinha

Grávida de seu segundo filho com Eliezer, Viih Tube encantou ao mostrar o quanto a barriguinha já cresceu; casal espera um menino

A influenciadora digital Viih Tube encantou os seguidores ao mostrar uma nova foto de sua barriguinha de grávida. Mãe da pequena Lua Di Felice de 1 aninho de vida, ela está à espera de seu segundo filho com o ex-BBB Eliezer.

O casal realizou um chá revelação luxuoso no domingo, 12, Dia das Mães, e descobriu que serão pais de um menino. Na noite de terça-feira, 14, após um longo dia de trabalho, Viih aproveitou para compartilhar a evolução da gestação.

A famosa se clicou em frente a um espelho e exibiu sua nova silhueta. Na imagem, é possível perceber que a barriguinha já está aparecendo. "Como eu vou dormir. Amanhã cedo mostro como a barriga acorda", escreveu Viih Tube na imagem publicada em seus stories no Instagram.

Mais cedo, durante uma live do podcast 'PodDelas' para arrecadar doações às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, a esposa de Eliezer compartilhou alguns detalhes sobre o nome do bebê. Sem revelar a escolha do casal, ela contou que o nome possui uma conexão com o da irmã, Lua.

"Não é Céu não, gente, pelo amor de Deus. E não é Sol também, todo mundo acha que é Sol. Não é, tá, gente?", garantiu Viih Tube. As apresentadoras do programa ainda tentaram descobrir mais detalhes e questionaram se o nome está relacionado com planetas ou se o bebê sofreria bullying com um nome diferente.

"Não vou dar esse spoiler, mas acho que ele não vai sofrer bullying com o nome, eu acho que o nome é bonito", declarou a influenciadora, por fim.

Viih Tube mostra barriguinha de grávida - Foto: Reprodução / Instagram

Viih Tube mostra fotos inéditas de chá revelação

A influenciadora digital Viih Tube e seu marido, Eliezer, estão à espera de um menino, o segundo filho do casal. A revelação foi feita através de uma grande festa no último domingo, 12, que ganhou fotos inéditas nas redes sociais nesta noite de segunda-feira, 13.

Animada com a adição em sua família, a ex-BBB compartilhou alguns cliques do chá revelação em seu perfil oficial do Instagram e comemorou a espera do irmão de sua primogênita, Lua Di Felice, que completou 1 ano recentemente.

Nos cliques, Viih Tube apareceu com Eliezer em um mar de bexigas e confetes azuis, que revelaram o sexo do bebê para os convidados da festa. A famosa ainda apareceu com sua filha no colo, participando desse momento muito especial para a família.