Jaquelline Grohalski esclarece boatos de affair com Davi Brito

Jaquelline Grohalski e Davi Brito têm surgido muito juntos, o que aumentou os rumores de um possível affair. A ex-BBB fez questão de esclarecer tudo

Atualmente, Davi Brito, campeão do BBB24, está em Manaus acompanhado por outros ex-BBBs. Em seu Instagram Stories, Matteus compartilhou uma foto em que Davi aparece fazendo um coração com as mãos ao lado de Jaquelline Grohalski, o que aumentou os rumores de um possível affair entre os dois.

Alegrete ainda fez questão de filmar a famosa, que comentou sobre a situação. "É meu amigo, gente. Eu não posso me envolver em polêmicas", disse ela. Em seguida, Jaque justificou os motivos de Davi estar com a mão em sua perna na van. "Davi estava cansado e colocou a mão dele para descansar. Veio de Salvador, tadinho. Tão inocente ele", disse ela, em tom de brincadeira.

Davi Brito entrou no BBB24 namorando Mâni Rego, porém o relacionamento chegou ao fim logo após o fim do reality show. Durante sua participação no reality A Fazenda, Jaquelline engatou um romance com Lucas Souza, mas o namoro durou pouco.

Davi revela se participaria de outro reality

Davi Brito novamente nas telinhas? Se depender do campeão do BBB 24, os fãs poderão acompanhá-lo em outro reality show. Após passar três meses confinado no programa de competição da TV Globo, o jovem abriu o jogo e revelou que aceitaria o convite para um novo desafio.

Na última terça-feira, 25, Davi tirou um tempo de seu dia para bater um papo com os seguidores. Em seu Instagram oficial, ao ser questionado se participaria de outro reality show, o ex-brother não pensou duas vezes ao se mostrar disposto.

"Vou sim, claro que eu vou. Não sei nem porque não me chamaram ainda", respondeu o vencedor do BBB 24, bastante empolgado. Após a afirmativa do jovem, internautas passaram a comentar que, possivelmente, Davi Brito possa ser chamado para participar da próxima edição de A Fazenda, da Record TV. Será que vem aí?